Civilization 6: „Vietnam- & Kublai Khan“-DLC mit Termin und ersten Details angekündigt

"Civilization 6" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Im Rahmen des sogenannten „New Frontier-Pass“ wird der von Firaxis Games entwickelte Strategie-Titel „Civilization 6“ weiter mit neuen Inhalten versehen.

In Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Publisher 2K Games stellten die Entwickler von Firaxis Games heute die mittlerweile fünfte Download-Erweiterung des „New Frontier-Pass“ vor. Der neue DLC trägt den Namen „Vietnam- & Kublai Khan“ und wird ab dem 28. Januar 2021 erhältlich sein – wahlweise im Zuge des Season-Pass oder in Form eines separaten Kaufs.

Ein neues Volk, ein Anführer und ein neuer Modus

Das „Vietnam- & Kublai Khan-Paket“ umfasst einen neuen Anführer, eine neue Zivilisation, Kublai Khan als Oberhaupt von wahlweise China oder der Mongolei und einen neuen Bezirk – das Schutzgebiet mit den zwei neuen Gebäuden „Hain“ und „Zuflucht“. Hinzukommt ein neuer Spiel-Modus in Form von „Monopole & Korporationen“, der es euch ermöglicht, euren Fokus auf die Etablierung eines Wirtschaftsreiches zu legen.

„Mit dem neuen Spielmodus können Spieler ganze Industrien mit doppelt vorhandenen Ressourcen aufbauen. Industrien bieten ihren Städten starke Boni wie auch stetigen Nachschub an Großer-Händler-Punkten: bei entsprechender Anzahl kannst du Industrien zu Korporationen verbessern.“

„Mit ihnen können Produkte gefertigt werden, die du an der Börse und in Gebäuden von Seehäfen platzieren kannst (wie Große Werke in Museen). Und wenn du es schaffst, ein Luxusgut weltweit zu kontrollieren, kannst du ein Monopol schaffen und so eine enorme Menge an Gold und Tourismus erzeugen“, so die Entwickler von Firaxis Games.

Weitere Details zum neuen DLC liefert euch das angehängte Entwickler-Video.

