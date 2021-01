Resident Evil Village: Name und erste Details zum Multiplayer bekannt?

"Resident Evil Village" erscheint 2021.

Im Laufe des heutigen Abends wird uns Capcom im Rahmen eines offiziellen Livestreams einen ausführlichen Blick auf den kommenden Horror-Titel „Resident Evil Village“ ermöglichen.

Nachdem in den vergangenen Wochen die unbestätigte Meldung durch die Gerüchteküche geisterte, dass der neueste Ableger genau wie „Resident Evil 3“ mit einer separaten Mehrspieler-Komponente veröffentlicht wird, scheinen sich die Hinweise auf den Multiplayer von „Resident Evil Village“ aktuell zu verdichten. So tauchte auf Humble Bundle im Vorfeld des heutigen Streams neben „Resident Evil Village“ auch ein Produkteintrag zu „Resident Evil Re:Verse“ auf.

Präsentation am heutigen Abend?

Auch wenn die zu „Resident Evil Re:Verse“ verlinkte Website aktuell noch nicht aufgerufen werden kann, sickerten unter Umständen bereits erste vereinzelte Details zum Mehrspieler-Modus von „Resident Evil Village“ durch. Bekanntermaßen kündigte Capcom kürzliche eine Beta zu einem unangekündigten Multiplayer-Projekt an. Sollten wir es hier in der Tat mit „Resident Evil Re:Verse“ zu tun haben, dann unterstützt der Multiplayer-Modus vier bis sechs Spieler.

Zudem war im Rahmen der Beschreibung von einer Unterstützung der Xbox One sowie der PlayStation 4 und einem Beta-Start am 28. Januar 2021 die Rede. Spekuliert wird, dass Capcom im Laufe des heutigen Streams Nägel mit Köpfen machen und neben frischen Eindrücken zu „Resident Evil Village“ auch „Resident Evil Re:Verse“ offiziell vorstellen könnte. Los geht es um 23 Uhr unserer Zeit. Unter Umständen wissen wir also schon in wenigen Stunden mehr.

„Resident Evil Village“ wurde bisher für die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 sowie den PC bestätigt und ist für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen. Sollten sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, dann kommen offenbar auch Besitzer einer PlayStation 4 beziehungsweise einer Xbox One in den Genuss des Horror-Abenteuers.

