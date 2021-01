Resident Evil: Livestream mit RE Village-Gameplay heute Abend

"Resident Evil Village" wird heute Abend ein großes Thema sein.

Heute Abend startet Capcom den ersten „Resident Evil“-Showcase des laufenden Jahres. Im Zuge des Events soll es zu einer Reihe von Ankündigungen und Präsentationen kommen, die natürlich in einem direkten Zusammenhang mit der kultigen Horror-Franchise stehen.

Hauptsächlich konzentriert sich der Entwickler und Publisher im Zuge der heutige Präsentation auf das kommende „Resident Evil Village“. Die Zuschauer erhalten einen ersten Blick auf das Gameplay des Titels und können weitere Informationen über die Charaktere, das Setting und die Ausrichtung des Spiels erwarten.

Resident Evil Village Showcase im Livestream

In der vergangenen Woche gab Capcom mit einem Tweet bekannt, dass die neuen Infos in einem Direct-Stil präsentiert werden. Die Premiere erfolgt am heutigen Donnerstag, dem 21. Januar 2021 um 23 Uhr. Ihr könnt den Showcase über das nachfolgend eingebettete Video anschauen, sobald das Event live geht.

„Begleitet unsere Moderatorin Brittney Brombacher, wenn wir neue Informationen zu Resident Evil Village präsentieren, einschließlich eines erweiterten Trailers, der ein wenig mehr von der Welt und den mysteriösen neuen Charakteren enthüllt, sowie einen ersten Blick auf das Gameplay“, hieß es in der Ankündigung. Außerdem wird Produzent Peter Fabiano anwesend sein, um euch durch die Welt von „Resident Evil Village“ und die Schrecken, die euch erwarten, zu führen.

Bisher nicht bestätigt wurde, ob für „Resident Evil Village“ tatsächlich eine Mehrspieler-Komponente angekündigt wird. In den vergangenen Wochen gab es mehrfach Hinweise darauf, auch direkt von Capcom. So gab das Unternehmen kürzlich bekannt, dass eine Beta bevorsteht, in deren Rahmen ein Multiplayer-Projekt getestet werden soll. Informationen dazu findet ihr in dieser Meldung. Später tauchte im Steam-Eintrag von „Resident Evil Village“ ein Multiplayer-Tag auf.

„Resident Evil Village“ wird in diesem Jahr für Xbox Series X/S und PS5 auf den Markt gebracht. Falls ihr vor dem Launch mehr über „Resident Evil Village“ in Erfahrung bringen möchtet, dann werft einen Blick auf die verlinkte Themen-Übersicht.

