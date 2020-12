Resident Evil Village: Frische Screenshots und eine Mitteilung von Producer Fabiano

"Resident Evil Village" erscheint 2021.

Zu den nächsten großen Titeln des japanischen Publishers Capcom gehört neben dem Switch-exklusiven „Monster Hunter Rise“ sicherlich das Horror-Abenteuer „Resident Evil: Village“.

In Zusammenarbeit mit den englischsprachigen Kollegen von IGN veröffentlichte Capcom drei frische Screenshots zum potenziellen Grusel-Hit. Diese stehen in unserer Galerie zur Ansicht bereit und ermöglichen euch einen Blick auf die Schrecken, die in der Welt von „Resident Evil: Village“ auf unerschrockene Spieler warten. Begleitet werden die Schnappschüsse von einem Statement des verantwortlichen Produzenten Peter Fabiano.

Neue Technologien ermöglichen bisher ungekannte Schrecken

„Wir freuen uns sehr, dass die Fans Resident Evil Village im Jahr 2021 erleben können“, sagte Fabiano. „Wir glauben, dass es eine Ansammlung der besten Elemente der Resident Evil-Spiele der letzten 25 Jahre ist – mit allem, was Fans an actiongeladenem Survival-Horror und neuen Überraschungen lieben. Natürlich gibt es auch viele Rätsel zu lösen und Mysterien zu entschlüsseln.“

Zum Thema: Resident Evil Village: Alterseinstufung aufgetaucht – Release in wenigen Monaten?

Fabiano führte aus: „Wir hoffen, dass die Fans es genießen werden, das verlassene, schneebedeckte Dorf zu erkunden, in dem Resident Evil Village stattfindet und in dem neue Feinde auf sie warten. Die Spieler werden wieder die Kontrolle über Ethan Winters übernehmen und mehr von der Geschichte erfahren, die in Resident Evil 7 Biohazard in Gang gesetzt wurde. Neue Technologien ermöglichen es uns, die Spieler auf eine Weise in das Spiel eintauchen zu lassen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Wir hoffen, dass dies das bisher pulsierendste Resident Evil-Spiel sein wird. “

„Resident Evil: Village“ erscheint 2021 für den PC, die Xbox Series X/S und natürlich die PlayStation 5.

Quelle: IGN

