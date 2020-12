Resident Evil Village: Alterseinstufung aufgetaucht – Release in wenigen Monaten?

"Resident Evil Village" erscheint 2021.

Zu den nächsten großen Titeln des japanischen Publishers Capcom dürfte zweifelsohne das Horror-Abenteuer „Resident Evil: Village“ gehören.

Bisher bestätigte Capcom nur, dass der Titel irgendwann im Jahr 2021 veröffentlicht wird. Wie sich einem umfassenden Leak vor ein paar Tagen entnehmen ließ, soll „Resident Evil: Village“ für eine Veröffentlichung im April des nächsten Jahres vorgesehen sein. Während Capcom zu diesem Thema weiter schweigt, scheinen sich die Hinweise auf den nahenden Release aktuell zu verdichten.

Ein Horror-Abenteuer für ein volljähriges Publikum

So tauchte beim brasilianischen Rating-Board eine Alterseinstufung auf, der sich entnehmen lässt, dass „Resident Evil: Village“ ab 18 Jahren freigegeben ist und sich ausschließlich an ein volljähriges Publikum richtet. Die Tatsache, dass der Horror-Titel mit einer Alterseinstufung versehen wurde, könnte darauf hindeuten, dass sich der neueste Ableger der beliebten Serie kurz vor seiner Fertigstellung befindet.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher natürlich nicht. „Resident Evil: Village“ wurde im Rahmen des großen PS5-Showcase angekündigt und kurze Zeit später für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S bestätigt. Wie es der Name des Horror-Abenteuers andeutet, führt euer Weg in ein verlassenes Dorf in den Bergen, in denen sich die Spieler schnell mit einem gnadenlosen Kampf um das Überleben konfrontiert sehen.

Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge könnten neben den Next-Generation-Konsolen auch die PS4 und die Xbox One mit „Resident Evil: Village“ versorgt werden.

