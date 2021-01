Assassin’s Creed: Neuer Titel im Jahr 2022 mit Ubisoft Sofia als Entwickler?

Ubisoft Sofia arbeitet in der Vergangenheit an "Assassin's Creed Rogue".

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichte Ubisoft mit „Assassin’s Creed Valhalla“ den neuesten Ableger der langlebigen Serie für den PC und die Konsolen.

Aktuellen Berichten zufolge könnte sich bereits ein weiterer „Assassin’s Creed“-Titel in Arbeit befinden. Mehreren Publikationen zufolge befindet sich der Nachfolger bei Ubisoft Sofia in Entwicklung und soll 2022 für den PC, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 veröffentlicht werden. Weiter heißt es, dass sich Ubisoft in diesem Jahr darauf möchte, um „Assassin’s Creed Valhalla“ mit zusätzlichen Download-Inhalten zu unterstützen.

Spekulationen um China als Setting

Sollten sich die Berichte um Ubisoft Sofia als Entwickler bewahrheiten, dann liegt der Gedankengang nahe, dass das 2022 erscheinende „Assassin’s Creed“ etwas kleiner ausfällt als die letzten Hauptableger. Schließlich kann Ubisoft Sofia hinsichtlich der Manpower nicht mit Ubisoft Montreal mithalten. Denkbar wäre im Fall der Fälle allerdings auch, dass die Bulgaren bei den Arbeiten am neuen „Assassin’s Creed“ auf die Unterstützung weiterer Ubisoft-Studios zurückgreifen könnten.

In der Vergangenheit arbeitete Ubisoft Sofia unter anderem an „Assassin’s Creed Rogue“ oder dem „Assassin’s Creed Origins: The Curse Of The Pharaohs“-DLC. Hinsichtlich des Settings wird spekuliert, dass die „Assassin’s Creed“-Reihe im kommenden Jahr einen Abstecher nach Ostasien unternehmen könnte – beispielsweise nach China.

Entsprechende Gerüchte tauchten bereits im letzten Sommer auf. Untermauert werden die Spekulationen um China als Setting vom im Kürze erscheinenden Manga „Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun“, der ebenfalls chinesische Einflüsse aufzuweisen hat.

Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr euch über China als Setting eines „Assassin’s Creed“-Abenteuers freuen? Oder würdet ihr lieber ein anderes Setting sehen? Verratet es uns in den Kommentaren.

