Assassin’s Creed: Nächster Ableger könnte zu den Wurzeln zurückkehren

Der französische Youtuber j0nathan möchte erfahren haben, wann der nächste Ableger der "Assassin's Creed"-Reihe erscheinen wird und was genau uns dort erwartet. Laut seinen Informationen möchte sich Ubisoft im nächsten Teil verstärkt an den Wurzeln der Serie orientieren.

Zum "Valhalla"-Nachfolger sind erste Gerüchte eingetroffen.

Dass wir in naher Zukunft ein weiteren Teil der erfolgreichen „Assassin’s Creed“-Reihe sehen werden, ist so gut wie sicher. Doch was genau uns im nächsten Ableger erwartet, ist noch gänzlich ungewiss. Nun trafen die ersten Gerüchte ein, die vom französischen Gaming-Youtuber j0nathan verbreitet und von JorRaptor aufgegriffen wurden. Dieser möchte erfahren haben, dass Ubisoft sich beim „Valhalla“-Nachfolger wieder an den Wurzeln der Serie orientieren möchte.

Laut seinen Insider-Informationen wird das Spiel bis zum Mai dieses Jahres angekündigt. Als zugehöriges Entwicklerstudio dient Ubisoft Sofia, das unter anderem das 2014 veröffentlichte „Assassin’s Creed Rogue“ entwickelt hat. Dabei soll das Studio von anderen Entwicklerteams seitens Ubisoft unterstützt werden.

Nachdem die Vorgänger stark auf Rollenspiel-Elemente gesetzt haben, soll der neue Ableger an die ersten Teile der Reihe erinnern. Damit würden euch neben klassischem Stealth-Gameplay die altbekannten Parcour-Läufe erwarten, die bereits seit Jahren keine Rolle mehr spielen. Angeblich soll eine komplett neue Engine zum Einsatz kommen. Als möglicher Handlungsort kommt Europa oder China in Frage. Zu letzterem ist bereits im Sommer vergangenen Jahres eine Konzeptzeichnung aufgetaucht.

Release im ersten Quartal 2022?

Das Spiel soll laut dem Insider bereits Anfang 2022 erscheinen, was ein ungewöhnlicher Release-Zeitraum wäre. Die bisherigen „Assassin’s Creed“-Ableger wurden nahezu alle im vierten Quartal des betroffenen Jahres veröffentlicht.

Viele Fans würden sich bestimmt über ein traditionelles „Assassin’s Creed“ freuen. Allerdings war Ubisoft mit der Ausrichtung auf das Rollenspiel-Genre überaus erfolgreich, was sich an den Verkaufszahlen von „Valhalla“ und „Odyssey“ erkennen lässt. Daher gibt es für das französische Videospielunternehmen eigentlich keinen Grund, einen Kurswechsel zu vollziehen. Möglicherweise befindet sich auch gar kein Nachfolger, sondern ein Remake des ersten Teils in Arbeit.

Jedenfalls solltet ihr diese Informationen mit Vorsicht genießen, da es sich lediglich um unbestätigte Gerüchte handelt. Bislang hat sich Ubisoft nicht zu einem neuen Ableger der beliebten Spielereihe geäußert. Sollten wir diesbezüglich etwas neues erfahren, werden wir umgehend darüber berichten.

Was erhofft ihr euch vom nächsten „Assassin’s Creed“-Ableger?

