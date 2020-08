Assassin’s Creed: Valhalla-Nachfolger könnte in China stattfinden – Konzeptzeichnung aufgetaucht

Diese Konzeptzeichnung eines Ubisoft-Designers deutet auf ein asiatisches Setting hin. Bildquelle: ArtStation

Bereits vor der Ankündigung eines neuen „Assassin’s Creed“-Teils spekulieren die Fans fleißig darüber, in welches Setting es sie dieses Mal verschlägt. Zwar haben sich viele Fans für den kommenden Ableger ein Samurai-Setting gewünscht, das in der Feudalzeit Japans spielt, doch die Entwickler haben sich letztendlich für ein Wikinger-Szenario entschieden. Dies findet zur Zeit des Mittelalters in England statt.

Jetzt verbreitet der Reddit-User mit dem Namen nstav13 umfangreiche Gerüchte zum Nachfolger von „Assassin’s Creed Valhalla“. In seinem Beitrag behauptet er, dass es in naher Zukunft definitiv ein „Assassin’s Creed“ geben wird, das in China oder Japan stattfindet.

Als Beweis dafür wies er auf zwei Konzeptzeichnungen des Designers John Bigorgne hin, der bei Ubisoft Montreal beschäftigt ist. Eine davon zeigt mehrere Assassinen in einer asiatischen Landschaft. Es ist nicht klar zu erkennen, ob es sich hierbei um China oder Japan handelt. Der User geht aus mehreren Gründen von China aus. Unter anderem, weil es nach einer chinesischen Festung aussieht und auch die Landschaft mehr an China erinnert.

Diese Zeichnung könnten tatsächlich auf den nächsten „Assassin’s Creed“-Ableger hindeuten. Es kann aber genau so gut sein, dass der Designer seiner Fantasie freien Lauf ließ und letzten Endes nichts dahinter steckt.

Mehrere Argumente sprechen dafür

Darüber hinaus liefert er mehrere Argumente, die seine These über ein mögliches China-Setting bekräftigen. Der Dateiname des ersten Konzepts verfügt über dasselbe Format wie ein Artwork von „Assassin’s Creed Valhalla“, was auf eine offizielle Verwendung hindeuten könnte. Außerdem sind die Wikinger zur damaligen Zeit auch mit den Mongolen aneinandergeraten, wodurch der im November erscheinende Ableger einen sinnvollen Übergang zu seinem Nachfolger schaffen würde.

Als letzten Grund nannte er eine von Ubisoft ins Leben gerufene Umfrage, in der die Fans nach ihrem Wunsch-Setting für das nächste „Assassin’s Creed“ gefragt wurden. Als Antwortmöglichkeit wurde dort unter anderem „Dschingis Khan und die Invasionen der Mongolen“ angeboten.

Die Meinungen der Reddit-User sind gespalten. Viele halten die aufgezählten Gründe für plausibel, andere wiederum halten sie für aus der Luft gegriffen.

Wir halten die Argumente des Reddit-Users für überzeugend. Das vor kurzem erschienene Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ hat bereits gezeigt, wie beliebt asiatische Settings bei den Spielern sind. Außerdem wird bereits seit langer Zeit spekuliert, wann es die Spieler in „Assassin’s Creed“ nach China oder Japan verschlagen wird. Die Fans würden sich also mit Sicherheit darüber freuen.

