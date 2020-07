Ubisoft Forward: Noch viel zu zeigen – Zeitraum der zweiten Ausgabe eingegrenzt

In einer aktuellen Mitteilung grenzte Ubisoft den Zeitraum der zweiten Ubisoft Forward-Episode ein. Ergänzend dazu gab es ein kurzes Status-Update zu "Rainbow Six Quarantine" und "Gods and Monsters".

Ubisoft: Der Publisher hat noch viel zu zeigen.

In diesem Monat fand die erste Ausgabe des Online-Formats Ubisoft Forward statt, auf dem der französische Publisher Ubisoft verschiedene Ankündigungen vornahm.

Unter anderem stellte das Unternehmen kommende Titel wie „Assassin’s Creed Valhalla“, „Far Cry 6“ oder das Open-World-Action-Abenteuer „Watch Dogs 2“ vor. Am Ende von Ubisoft Forward wies Ubisoft darauf hin, dass noch in diesem Jahr eine zweite Ausgabe von Ubisoft Forward stattfinden wird, auf der mit weiteren Enthüllungen zu rechnen ist. Im aktuellen Geschäftsbericht kam Ubisofts CEO Yves Guillemot noch einmal auf dieses Thema zu sprechen.

Status-Updates zu Rainbow Six Quarantine & Gods and Monsters

Zunächst wies Guillemot darauf hin, dass die zweite Ausgabe von Ubisoft Forward bereits im September stattfinden wird. Einen konkreten Termin ließ sich Guillemot zwar nicht entlocken, versprach den Spielern allerdings, dass Ubisoft noch einiges zu zeigen hat, das im Zuge der nächsten Ubisoft Forward-Episode zu sehen sein wird.

Zu den zu erwartenden Titeln gehören möglicherweise unter anderem „Rainbow Six Quarantine“ sowie „Gods and Monsters“, die in der ersten Ausgabe von Ubisoft Forward keine Rolle spielten. Bezüglich der beiden Titel lieferte Guillemot ein kleines Status-Update und versicherte, dass die Entwicklung der beiden Projekt problemlos verläuft und entsprechende Fortschritte macht.

Sollte in der finalen Phase der Entwicklung nichts mehr schief gehen, dann werden „Rainbow Six Quarantine“ und „Gods and Monsters“ wie geplant im ersten Quartal des Kalenderjahres 2021 veröffentlicht.

