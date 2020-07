Ubisoft Forward: Weitere Ausgabe mit News und Updates angekündigt

Am gestrigen Abend fand mit Ubisoft Forward ein Online-Event statt, auf dem Ubisoft mehrere Präsentationen vornahm. Wie das Unternehmen bekannt gab, dürfen wir uns in diesem Jahr auf eine weitere Ausgabe von Ubisoft Forward mit News und Updates freuen.

Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus und der damit verbundenen Auswirkungen wurde die diesjährige E3 ersatzlos gestrichen.

Daher setzen die verschiedenen Publisher auf Online-Events, auf denen sie ihre Ankündigungen und Präsentationen vornehmen. Am gestrigen Sonntag Abend fand beispielsweise das Ubisoft Forward-Event statt, auf dem unter anderem „Assassin’s Creed: Valhalla“ oder „Watch Dogs: Legion“ zu sehen waren. Auch die Entwicklung von „Far Cry 6“ wurde wie erwartet offiziell bestätigt.

Weitere Präsentationen in Aussicht gestellt

Wie niemand geringeres als Ubisofts CEO Yves Guillemot am Ende des Online-Events bekannt gab, wird es noch in diesem Jahr eine weitere Ausgabe von Ubisoft Forward geben. Wann diese genau stattfinden wird und mit welchen Spielen zu rechnen ist, verriet Guillemot leider nicht.

„Ich hoffe, dass euch das, was ihr heute gesehen habt, gefallen hat. Und dass es euch gefallen wird, diese Spiele zu spielen. Ich bin stolz auf unsere Teams, die eine ehrgeizige, stolze und kreative Auswahl an Titeln geliefert haben. Und wir haben euch noch nicht alles gezeigt. Tatsächlich haben wir noch viel mehr vor uns. Ihr werdet also eine weitere Ubisoft Forward erhalten, in der noch mehr über unsere kommenden Spiele verraten wird.“

Sollte Ubisoft einen konkreten Termin nennen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Quelle: Gematsu

