Far Cry 6: Termin, Trailer, Editions und Upgrade-Programm angekündigt

Nach mehreren vorangegangenen Leaks hat Ubisoft im Rahmen der Forward-Show „Far Cry 6“ offiziell angekündigt und dabei einen Cinematic-Trailer gezeigt. Allzu viele Überraschungen gab es am Ende nicht mehr, da sowohl der Release-Termin als auch erste Details und Videoszenen im Laufe der Woche durchdrangen.

Erscheinen wird „Far Cry 6“ am 18. Februar 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Gleichzeitig wird der Titel die beiden Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X erobern.

Der unten eingebundene Trailer zeigt das Intro des Shooters, in dem Castillo seinem Sohn Diego eine scharfe Granate in die Hand drückt und dem Zögling die gewaltsamen Aufstände auf den Straßen der Hauptstadt zeigt.

Erobert ein Tropenparadies

„Far Cry 6“ schickt euch nach Yara, einem in der Zeit eingefrorenen Tropenparadies, das aufgrund der internationalen Sanktionen irgendwo in den 50er Jahren hängen blieb. Hier trefft ihr auf den Diktator Antón Castillo, der seine Nation mit allen Mitteln zu ihrem früheren Ruhm zurückführen möchte. Zugleich soll sein Sohn Diego in seine blutigen Fußstapfen treten.

„Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Auf dieser in Aufruhr geratenen Inselnation erleben die Spieler die Spannung und das Chaos des Guerillakampfes, während sie als Bürger von einer revolutionären Bewegung mitgerissen werden, um einen Tyrannen zu stürzen“, so Ubisoft.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Dani Rojas, der ein Teil der Widerstandsbewegung gegen Yaras diktatorischen Präsidenten ist. In „Far Cry 6“ könnt ihr wieder zwischen einem männlichen und weiblichen Spielcharakter wählen, den ihr individuell anpassen dürft. Zu sehen ist eure Figur diesmal auch in Dialogen und Zwischensequenzen.

Ubisoft setzt bei der Entwicklung von „Far Cry 6“ auf etablierte Schauspieler, darunter Giancarlos Esposito (Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian), der für die Rolle von Castillo verpflichtet wurde. Am Soundtrack werkelt unter anderem der Narcos-Komponist Pedro Bromfman. Entwickelt wird „Far Cry 6“ von Ubisoft Toronto, das bereits an der Entwicklung früherer Serienteile mitgewirkt hat.

Schon vor der heutigen Show sickerte durch, dass „Far Cry 6“ eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie darstellen soll, nachdem „Far Cry 5“ und „Far Cry New Dawn“ interessante Wendungen in Nordamerika boten. Auch versprechen die Macher das bislang „umfangreichste Spielgebiet“ aller „Far Cry“-Titel.

Editions von Far Cry 6

Ubisoft gab ebenfalls bekannt, dass „Far Cry 6“ als Gold-, Ultimate- und Collector’s Editionen verkauft wird. Zu den Inhalten zählen:

Die Limited Edition enthält das Grundspiel sowie das Dschungel-Expeditions-Paket und ist exklusiv bei Amazon erhältlich

enthält das Grundspiel sowie das Dschungel-Expeditions-Paket und ist exklusiv bei Amazon erhältlich Die Gold Edition enthält das Grundspiel und den Season Pass

enthält das Grundspiel und den Season Pass Die Ultimate Edition enthält das Grundspiel, den Season Pass und das Ultimate-Paket, welches das Dschungel-Expeditions-Paket, das Krokodiljäger-Paket und das Vice-Paket beinhaltet.

enthält das Grundspiel, den Season Pass und das Ultimate-Paket, welches das Dschungel-Expeditions-Paket, das Krokodiljäger-Paket und das Vice-Paket beinhaltet. Die Collector’s Edition umfasst: Grundspiel Season Pass Ultimate-Paket Nachbildung des “Tostador”, des DIY-Flammenwerfers aus dem Spiel (bestehend aus 7 Teilen, Länge: 72 cm) Artwork der Bauanleitung (von Tobatron) Sammlerbox nach dem Vorbild von Tobatrons bekanntem Kunststil Steelbook 64-seitiges Artbook 10 Aufkleber Schlüsselanhänger von Chorizo Karte Soundtrack des Spiels



Upgrade-Programm bestätigt: Spieler, die „Far Cry 6“ für PS4 oder Xbox One kaufen, können das Spiel kostenlos auf die Version für die Folgegeneration (PlayStation 5 oder Xbox Series X) übertragen.

