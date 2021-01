Black Ops Cold War & Warzone: Neue Playlists inkl. Snipers Only Moshpit veröffentlicht

Zum Ende der Woche bieten Treyarch und Raven Software den Spielern von "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone" einmal mehr neue Playlists. Zudem hat man einige Änderungen an "Cranked"-Zombies vorgenommen.

Treyarch und Raven Software haben am gestrigen Abend die neuen Playlists für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht. Unter anderem kann man sich im Multiplayer des aktuellen Teils der erfolgreichen Shooter-Reihe an einem neuen Spielmodus versuchen. Mit „Snipers Only Moshpit“ werden die Scharfschützen auf ihre Kosten kommen.

Das ist mein Gewehr!

Demnach werden Team Deathmatch und Herrschaft auf 6v6-Karten gespielt, wobei man ausschließlich Scharfschützengewehre einsetzen kann, da auch tödliche und taktische Ausrüstung sowie Scorestreak-Waffen, wie der Kampfbogen und die Kriegsmaschine, eingeschränkt sind. Der neue Spielmodus wird im Übrigen nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen, weshalb man sich in dieser Woche austoben sollte. Die vollständige Multiplayer-Playlist der Woche lautet wie folgt:

Snipers Only Moshpit

Atomkoffer

Nuketown 24/7

Raid + Crossroads Strike 24/7

Feuergefecht

Konfrontation (3v3)

Requisitenjagd

Des Weiteren haben die Entwickler auch einige Änderungen am „Cranked“-Zombiemodus vorgenommen. Unter anderem hat man die Plaguehound-Runden entfernt. Zudem soll der Cranked-Timer fortan pausieren, wenn man unterstützende Gegenstände einsetzt. Die allgemeine Stabilität soll ebenfalls verbessert worden sein, während in Dead Ops Arcade 3 ein Fehler behoben wurde, durch den die Spieler in den Dungeons weiterhin in der First-Person spielen konnten.

Abschließend hat Raven Software auch die dieswöchige Playlist für „Call of Duty: Warzone“ enthüllt. Folgende Spielvarianten stehen bis zum nächsten Donnerstag zur Verfügung:

Verdansk BR Quads BR Trios BR Duos BR Solos Blutgeld Quads

Rebirth Island Wiederbelebung Duos Mini Royale Quads



„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist seit November für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. Vor kurzem hatten die Verantwortlichen bereits bekanntgegeben, dass in Kürze eine neue Zombiekarte, eine neue Multiplayer-Karte und weitere Inhalte ins Spiel kommen werden.

