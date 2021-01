Chernobylite: Release-Zeitraum für PS5 und Xbox Series X/S eingegrenzt

"Chernobylite" erscheint in diesem Jahr für Konsolen und PC.

Der Publisher All In Games und das polnische Entwicklerstudio The Farm 51 gaben im vergangenen Jahr bekannt, dass der Survival-Horror-Titel „Chernobylite“ in diesem Jahr für die neuen Konsolen PS5, Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen wird.

Release nach der PC-Version

Ein Release-Termin wurde zunächst nicht genannt. Doch inzwischen steht fest, dass ihr euch mindestens bis zum zweiten Quartal 2021 gedulden müsst. Das lässt sich einer aktuellen Steam-Mitteilung entnehmen, in der auf die Verschiebung der PC-Version aufmerksam gemacht wird. Sie befindet sich momentan im Early Access und wurde in das zweite Quartal verschoben.

Laut der Angabe der Entwickler befindet sich die Konsolenversion von „Chernobylite“ in einer intensiven Entwicklung. Mit der Fertigstellung ist in den folgenden Monaten zu rechnen. Der Launch soll nach dem Debüt des PC-Pendants erfolgen.

„Die Premiere der PC-Version, die kurz vor der Premiere der Konsolenversionen steht, wird es uns nicht nur ermöglichen, mehr Chernobylite zu entdecken und Spieler zu erreichen, die noch nicht auf unser Spiel gestoßen sind, sondern auch die Entwicklung des Projekts fortzusetzen“, so die Macher. Nach der der Premiere soll der Support mit „weiteren DLCs und Mega-Patches“ aufrecht gehalten werden.

Mit „Chernobylite“ erwartet euch ein klassischer Survival-Horror-Titel. In den Ruinen von Tschernobyl kämpft ihr gegen gefährliche Kreaturen um euer Überleben und habt darüber hinaus die Möglichkeit, euch mit anderen Überlebenden zusammenzuschließen. Der Haken dabei ist allerdings, dass jeder Ranger seine ganz eigene Agenda verfolgt. Daher solltet ihr anderen Menschen nicht vorschnell vertrauen.

