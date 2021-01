Jahres-Charts 2020: Diese Spiele waren in Deutschland am erfolgreichsten

Welche Spiele fanden in Deutschland im vergangenen Jahr die meisten Abnehmer? Die heute veröffentlichte Top 20 gewährt eine Übersicht. Um ein wenig zu spoilern: König Fußball ist in Deutschland nach wie vor ein Erfolgsgarant.

Electronic Arts hat es wieder geschafft.

Das Jahr 2020 ist beendet, was die Frage aufkommen ließ, welche Spiele in Deutschland im vergangenen Jahr die meisten Abnehmer fanden. Während der erste Platz keine große Überraschung ist, fällt auf, dass in der Top 20 sehr häufig ein von Nintendo veröffentlichtes Spiel entdeckt werden kann. Das gilt bereits für die Ränge 2 und 3.

Letztendlich tummeln sich auf dem Podium die Spiele „FIFA 2021“, „Animal Crossing: New Horizons“ und „Mario Kart 8 Deluxe“. Auf dem vierten Platz machte es sich der Dauerseller „GTA 5“ breit. Der neue Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ musste sich entsprechend mit dem fünften Platz begnügen.

Platz 6 ging an ein exklusives PS4-Spiel: „The Last of Us Part 2“ konnte „Super Mario 3D All-Stars“ und „FIFA 20“ hinter sich lassen. Es folgen „Assassin’s Creed Valhalla“ und „Red Dead Redemption 2“. Alle weiteren Platzierungen, darunter auch die Position von „Cyberpunk 2077“, könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen, die von Game veröffentlicht wurde:

Jahres-Charts 2020

FIFA 21 – EA Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo GTA 5 – Rockstar Call of Duty: Black Ops Cold War – Activision The Last of Us Part 2 – Sony Super Mario 3D All-Stars – Nintendo FIFA 20 – EA Assassin’s Creed Valhalla – Ubisoft Red Dead Redemption 2 – Rockstar Ring Fit Adventure – Nintendo Call of Duty Modern Warfare – Activision Super Mario Party – Nintendo New Super Maro Bros. U Deluxe – Nintendo Farming Simulator 19 – Astragon/Focus Rainbow Six Siege – Ubisoft Minecraft Switch Edition – Microsoft Cyberpunk 2077 – Bandai Namco/CD Projekt The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Assassin’s Creed Odyssey – Ubisoft

Laut Game umfassen die Jahres-Charts 2020 die am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend physisch und digital für PC und Spielekonsolen verkauften Spiele des vergangenen Jahres. Erhoben wurden die Daten von Games Sales Data (GSD). Dabei handelt es sich um eine von der ISFE (Interactive Software Federation of Europe) betriebenen Plattform.

