PS5: Explodierende Software-Verkäufe nach der letzten Konsolenlieferung in Großbritannien

In der vergangenen Woche fanden weitere PS5-Konsolen den Weg in den britischen Online-Handel. Eine Begebenheit, von der auch die Software-Verkäufe auf der Insel profitieren.

Die PS5 kämpft weiter mit Lieferengpässen.

Seit der Markteinführung im November des vergangenen Jahres haben sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X mit Lieferengpässen zu kämpfen.

In der letzten Woche fanden weitere PlayStation 5-Konsolen den Weg in den britischen Online-Handel und konnten unter anderem bei Game oder GameStop erworben werden. Aktuellen Berichten zufolge profitierten von der Nachlieferung in der vergangenen Woche auch die britischen Software-Verkaufszahlen der PS5 und stiegen im Vergleich mit der Vorwoche um stattliche 324 Prozent.

Steigende Verkaufszahlen bei 1st- und 3rd-Party-Titeln

Die zum Teil explodierenden Verkaufszahlen betreffen sowohl First- als auch Third-Party-Spiele. Während die Absatzzahlen der PS5-Version von „Spider-Man: Miles Morales“ in der letzten Woche um 161 Prozent zulegten, stiegen die Verkäufe des „Demon’s Souls“-Remakes sogar um 291 Prozent. Auch „Call of Duty: Black Ops Cold War“ mit einem Plus von 56 Prozent sowie „Assassin’s Creed Valhalla“ mit einem Plus 174 Prozent profitierten von der Nachlieferung der PS5 in Großbritannien.

Zum Thema: PS5 kaufen: Britischer Abgeordneter bekräftigt Forderung nach einem Verbot von Bots

Wenig überraschend waren die an den britischen Online-Handel ausgelieferten PlayStation 5-Konsolen in der letzten Woche innerhalb kürzester Zeit restlos vergriffen. Wann in Großbritannien beziehungsweise in Europa an sich mit weiteren Lieferungen zu rechnen ist, ist noch unklar.

Unbestätigten Zahlen zufolge soll sich die PlayStation 5 in den ersten sechs Wochen nach dem Launch im November rund vier Millionen Mal verkauft haben.

Quelle: GI.biz

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5