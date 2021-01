Hitman 3: DLC-Pläne mit ersten Details bestätigt

"Hitman 3" wird mit Zusatzinhalten erweitert.

Der Entwickler IO Interactive hat bestätigt, dass „Hitman 3“ in absehbarer Zeit mit Download-Inhalten ausgestattet wird. Allzu viel solltet ihr aber nicht erwarten. Denn zugleich betonte das Unternehmen, dass die Post-Launch-Pläne keine neuen Standorte vorsehen.

Existierende Orte sollen neu erfunden werden

Dennoch möchte euch das Studio überraschen. Denn Forest Swartout Large, Executive Producer des Spiels, erklärte gegenüber TheGamer, dass das Studio versuchen wird, existierende Orte für den „Hitman 3“-Post-Launch-Content „neu zu erfinden“.

„Wir werden definitiv einige DLCs machen. Aber wir haben noch nicht definiert, was das sein wird. Ich denke, dass wir im Moment nicht an neue Karten wie die Bank und die Insel denken“, so Forest Swartout Large.

Vielmehr gehe es darum, bestehende Schauplätze zu nutzen und sie neu zu interpretieren bzw. sie zu verändern. „Und dieses Mal können wir die gesamte Trilogie nutzen. Wir können auf die Karten von Hitman 2016 und Hitman 2 zurückblicken – wir haben alle Schauplätze“, heißt es weiter.

Eine große Überraschung ist es natürlich nicht, dass „Hitman 3“ mit Download-Erweiterungen ausgestattet wird. Immerhin ist der neue Titel rund um Agent 47 für IO Interactive ein riesiger Erfolg und die Entwicklungskosten wurden innerhalb weniger Tage wieder eingespielt. Das Studio arbeitet außerdem an „Project 007“, das allerdings noch eine Weile auf sich warten lässt.

„Hitman 3“ erschien am 20. Januar 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Serie X/S und Xbox One. In unserem Test gab Sven einen klaren Kauftipp: „IO Interactive gelang es im Laufe der letzten Jahre, ihre eigene Stealth-Formel immer weiter zu verfeinern und diese gemeinsam mit dem akribischen Leveldesign in Hitman 3 letztendlich zur Perfektion zu treiben.“ Den kompletten Test und die Wertung findet ihr hier.

