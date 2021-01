Hitman 3: Entwicklungskosten nach einer Woche eingespielt

"Hitman 3" konnte in den Tests punkten.

Weniger als eine Woche nach der Veröffentlichung ist „Hitman 3“ für den Entwickler und Publisher IO Interactive profitabel. Veröffentlicht wurde der Titel am 20. Januar 2021 für Konsolen und PC.

„Als Entwickler und Publisher sind wir unheimlich stolz, dass wir sagen können, dass Hitman 3 bereits profitabel ist“, so IO Interactive in einem Statement gegenüber GamesIndustry.biz. „Wir haben die gesamten Projektkosten in weniger als einer Woche wieder hereingeholt. Das bringt uns in eine wirklich gute Position und erlaubt uns, mit unseren ehrgeizigen Plänen für zukünftige Projekte zuversichtlich voranzuschreiten.“

Zukunft von IO Interactive gesichert

Die Zukunft der „Hitman“-Reihe und von IO Interactive sah in den vergangenen Jahren noch recht düster aus. Nach der Veröffentlichung des „Hitman“-Spiels aus dem Jahr 2016 trennte sich Square Enix vom Studio, was zunächst als das Ende der Serie aussah. Allerdings konnte IO Interactive die „Hitman“-Marke übernehmen und schaffte damit den Weg in die Selbstständigkeit.

Zu den neuen Projekten von IO Interactive zählt ein „007 James Bond“-Spiel. Der kürzlichen Ankündigung zufolge bekommt ihr damit eine Origin-Story, die nicht auf einer der existierenden Produktionen basiert. Womöglich werden auch ältere Marken reaktiviert. In der Vergangenheit entwickelte IO Interactive beispielsweise den Third-Person-Taktik-Shooter „Freedom Fighters“, in dem die Vereinigten Staaten von Russland überfallen wurden und ein Klempner eine Untergrund-Guerilla-Bewegung anführte, um New York City zurückzuerobern.

„Hitman 3“ gilt als das beste Spiel der Serie. In unserem Test kam Sven zu dem Schluss: „Es ist die ultimative Stealth-Sandbox, die von euch Geduld verlangt und euch im Gegenzug mit einem mordsmäßigen Spaß belohnt. In diesem Sinne: Happy Hunting, Agents.“ Den kompletten Testbericht könnt ihr euch hier anschauen.

