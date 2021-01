Hitman 3: So absolviert ihr die Dartmoor-Mission erfolgreich

"Hitman 3" ist unter anderem für die PS4 und PS5 erhältlich.

Nach unserer ersten „Hitman 3“-Mission in Dubai führt uns der Weg in der Rolle von Agent 47 nun nach England. Dies ist vermutlich der speziellste Auftrag, den wir im Stealth-Game annehmen können, was sie natürlich auch besonders interessant macht. In diesem Level eröffnen euch die Entwickler von IO Interactive natürlich wieder zahlreiche kreative Möglichkeiten, um eure Zielperson ins digitale Nirvana zu befördern.

Nachfolgend wollen wir euch einen möglichen Lösungsweg für die Dartmoor-Mission aufzeigen. Dies ist natürlich nicht die einzige Option, die ihr habt, um den Abschnitt erfolgreich abzuschließen. Wie bereits die Vorgänger gewährt euch auch das neueste „Hitman“-Spiel allerlei spielerische Freiheiten. Doch nun fangen wir an!

Zielperson: Alexa Carlisle/Death in the Family

Für diesen Level haben wir uns für den optionalen Pfad „Death in the Family“ entschieden. Ihr erfahrt zu Beginn der Mission, eure Zielperson Alexa Carlisle hat ihren Tod vorgetäuscht und ihre Familie für eine falsche Beerdigung auf dem Familienanwesen versammelt. Ein Mitglied ihrer Familie wurde jedoch tatsächlich ermordet und in diesem besonderen Fall müsst ihr das Verbrechen aufklären – bis ihr letztendlich Alexa ausschaltet, sobald alles erledigt ist. Außerdem benötigt ihr noch eine wichtige Akte, doch dazu weiter unten mehr.

Wenn ihr vor den Toren des Anwesens ankommt, stellt sich dort just in dem Moment ein Ermittler vor, dessen Kleidung wie gemacht für euren Auftragskiller ist. Schnappt ihn euch also in einem geeigneten Moment bevor er das Herrenhaus betritt. Wenn ihr euer bewusstloses Opfer versteckt, lasst bei der Gelegenheit auch all eure Waffen dort zurück, denn am Eingang werdet ihr vom Sicherheitspersonal gefilzt. Ist das erledigt, geht ihr rein und redet mit Alexa und ihrem Butler. Letzterer führt euch durch das Gebäude und zum Zimmer des Opfers.

Nachdem ihr den Toten und sein Zimmer auf Hinweise untersucht habt, sollt ihr das Rätsel um sein Ableben aufklären. Dazu müsst ihr Alexas Kinder, die sich in verschiedenen Räumen aufhalten, nach ihren Alibis und möglichen seltsamen Beobachtungen ihrerseits befragen. Sammelt also Hinweise, um den Mörder zu entlarven. Eure potentiellen Täter befinden sich hier:

Edward im Speisesaal (EG)

Patrick in der Bibliothek (EG)

Rebecca im Trophäenzimmer (EG)

Emma und Gregory im Salon (1. Stock)

Befragt die einzelnen Verdächtigen und durchsucht auch die Zimmer, in denen Sie sich aufhalten, nach weiteren Indizien, die ihr mit eurer Kamera scannen könnt – diese sind mit einem „Kamera“-Symbol markiert. Vergleicht die Handschriften mit der des Abschiedsbriefs, den das Opfer in seinem Zimmer hinterlassen ist. Darüber hinaus müsst ihr noch ein paar bestimmte Räume gründlich unter die Lupe nehmen.

Sucht zunächst das Zimmer des Butlers im 1. Stock auf, das sich unten rechts auf der Karte des Herrenhauses befindet. Dort müsst ihr zwei wichtige Dinge untersuchen: Ein Gefäß mit Pillen am Fenster und das Tagebuch im Kamin. Geht anschließend ein Stockwerk höher zum Zimmer von Emma und Gregory. Dieses ist verschlossen, weshalb ihr aus dem offenen Fenster raussteigen und nach rechts klettern müsst. Im Raum selbst findet ihr weitere Hinweise, von denen einer recht schwer zu finden ist, da er auf dem Boden neben einigen Koffern liegt.

Begebt euch anschließend in den zweiten Stock und geht zu Rebeccas Zimmer. Dieses ist ebenfalls verschlossen, weshalb ihr einmal nach außen klettern und dort einsteigen müsst. Scannt den Raum und sucht nach Hinweisen. Ist dies erledigt, lauft anschließend zum Gewächshaus außerhalb des Herrenhauses ganz oben auf der Karte. Dort findet ihr den letzten Hinweis. Verschafft euch Zugang (achtet dabei auf die Wachen!) und sammelt innen die Beweise ein.

Nun habt ihr genug Informationen gesammelt, um das Rätsel um den Mord lösen zu können. Ob ihr das auch wirklich tut, liegt jedoch ganz an euch. Ihr könnt jetzt die Beweise nutzen, um den wahren Täter zu überführen oder ihr nutzt sie, um den Butler reinzulegen. Genauso gut könnt ihr behaupten, das Opfer habe Suizid begangen und es sei folglich kein Mord gewesen. Jede dieser Möglichkeiten schließt eine besondere Herausforderung für die Dartmoor-Mission ab. Sobald ihr eure Beweise präsentiert habt, bringt euch der Butler zu Alexa.

Ihr könnt eurer Zielperson nun den Fall erläutern und ihr die Ergebnisse eurer Ermittlungen präsentieren. Fragt sie außerdem nach der Fallakte, die ihr besorgen sollt, und sie wird euch diese als Belohnung aushändigen. Nachdem ihr das erste Ziel abgehakt habt, müsst ihr euch nun noch um Alexa kümmern. Das einfachste Weg wäre, darauf zu warten, dass sie den Balkon betritt und ihren Blick in die Ferne schweifen lässt. Wenn die Wachen unten nicht hinsehen, könnt ihr sie runterschmeißen. Anschließend müsst ihr verschwinden und die Mission war erfolgreich.

Wie habt ihr eure Zielperson im Dartmoor-Level von „Hitman 3“ ausgeschaltet?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Hitman 3