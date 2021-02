Destruction AllStars: Soll mindestens ein Jahr mit neuen Inhalten versorgt werden

"Destruction AllStars" ist ab morgen für PS5 erhältlich.

Falls ihr bereits stolzer Besitzer der PS5 seid und zusätzlich über eine PS Plus-Mitgliedschaft verfügt, könnt ihr euch ab morgen das actiongeladene Rennspiel „Destruction AllStars“ kostenlos herunterladen. Vorab erzählen die Entwickler des Spiels im Gespräch mit Eurogamer, welche Pläne sie nach der Erscheinung verfolgen.

Dort teilte der leitende Produzent von Sony xDev mit, dass sie für die nächsten zwölf Monate bereits einen Plan haben. In den nächsten Monaten geht es erst einmal darum, die Spieler sich einfinden zu lassen und daraus eine Analyse zu erstellen. Das Entwicklerteam schaut sich genau an, was die Leute spielen und haben bereits „coole Sachen“ vor. Allerdings soll dabei das Feedback der Community berücksichtigt werden.

Regelmäßig neue Updates mit frischen Inhalten

Demnach könnt ihr euch wohl in regelmäßigen Abständen auf neue Updates einstellen, die stets frischen Content mit sich bringen werden. Bei diesen Inhalten möchten sich die Entwickler an den Wünschen der Spieler orientieren, um deren Ansprüchen gerecht zu werden. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Mediatonic mit ihrem Überraschungs-Hit „Fall Guys: Ultimate Knockout“, die ebenfalls einen engen Draht zu ihren Kunden haben.

„Destruction AllStars“ wurde von Lucid Games und Sony xDex ausschließlich für die PS5 entwickelt. Ihr könnt unter 16 verschiedenen Helden auswählen, von denen jeder individuelle Fähigkeiten besitzt. Zum Beispiel könnt ihr mit einem Charakter eine Frontpanzerung einsetzen, um eure Gegner aus dem Weg zu rammen, während eine andere Figur die Gegner mit einem Magnet ansaugen kann.

Ausführliches Gameplay-Material zum Spiel könnt ihr hier begutachten:

Das Spiel wird in einer dynamischen 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde dargestellt. Wie bei allen PS5-Titeln profitiert ihr von rasanten Ladezeiten, dem 3D-Sound und der Unterstützung des DualSense-Controllers.

