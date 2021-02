Mass Effect Legendary Edition: Mass Effect 3 Extended Cut als Abschluss der Trilogie

Die "Mass Effect Legendary Edition" erscheint im Mai 2021.

Nur kurz nach dem Release im Jahr 2012 zeichnete sich ab, dass viele Spieler mit dem Ende von „Mass Effect 3“ unzufrieden waren.

Nachdem das negative Feedback der Spieler zunächst für reichlich Gesprächsstoff sorgte, entschlossen sich die Entwickler von BioWare dazu, ein überarbeitetes Ende in Form des kostenlosen „Mass Effect 3: Extended Cuts“ zu veröffentlichen. Wie Projekt-Leiter Mac Walters bestätigte, wird das überarbeitete Ende von „Mass Effect 3“ in der „Mass Effect: Legendary Edition“ den Abschluss der Trilogie bilden.

Extended Cut ein Teil des Kanons

„Wir wollten so viel Inhalt wie möglich in die DLCs aufnehmen und ihn dann auch in die Erfahrung einbeziehen, wie Sie es tun würden, wenn Sie diesen Inhalt heruntergeladen hätten. Für diejenigen, die den Extended Cut besaßen, wurde es ihre eigene Erfahrung und es wird diese Art der Erfahrung für diejenigen sein, die auch die Legendary Edition spielen“, so Walters.

„Letztendlich, weißt du … du beendest ein Spiel und es gibt Dinge, die du gerne getan hättest, Dinge, die du hinzufügen möchtest … für mich war der Extended Cut wirklich die Gelegenheit, ein bisschen mehr Liebe hinzuzufügen, ein bisschen mehr Kontext rund um das Ende. Für mich ist er Teil des Kanons“, heißt es weiter.

Die „Mass Effect: Legendary Edition“ wird am 14. Mai 2021 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann die Spielesammlung zudem auf der PS5 und der Xbox Series X/S gespielt werden.

