Nioh Collection für PS5: Der offizielle Trailer zum morgigen Release

Die "Nioh Collection" erscheint diese Woche für die PS5.

Vor wenigen Wochen kündigten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Team Ninja technisch überarbeitete Fassungen der beiden Rollenspiele „Nioh“ beziehungsweise „Nioh 2“ für die PlayStation 5 an.

Wer bereits die „Nioh 2 – The Complete Edition“ oder die Standard-Ausgabe von „Nioh“ für die PlayStation 4 sein Eigen nennen sollte, kann seine Kopie einem kostenlosen PS5-Upgrade auf die jeweilige Version unterziehen. Passend zum PlayStation 5-Release am morgigen Freitag stellte Team Ninja schon jetzt den offiziellen Launch-Trailer zur „Nioh Collection“ bereit.

Technische Verbesserungen und sämtliche DLCs

Auf der PlayStation 5 umfassen die Neuauflagen von „Nioh“ beziehungsweise „Nioh 2“ nicht nur die Hauptspiele und sämtliche DLCs. Darüber hinaus sind technische Verbesserungen in Form der 4K-Auflösung sowie einer Darstellung in 60 Bildern die Sekunde an Bord. Optional können die beiden knackigen Abenteuer auch in 120FPS gespielt werden.

„Alle frischgebackenen Besitzer einer PlayStation 5 können das gesamte Abenteuer von Nioh 2 in Nioh 2 Remastered – The Complete Edition erleben und sich zudem mit Nioh Remastered – The Complete Edition über eine Remastered-Version Seriendebüts freuen. Ihr wollt das alles in einem praktischen Komplettpaket? Dann haben wir den perfekten Titel für all eure Nioh-Wünsche“, heißt es von offizieller Seite weiter.

Die „Nioh Collection“ erscheint am 5. Februar 2021 für die PS5.

