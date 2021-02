Diablo 2 Remake: Weiterer Hinweis auf einen Release im Jahr 2021?

Bekommt "Diablo 2" ein Remaster spendiert?

In der Vergangenheit machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass hinter den Kulissen an einem Remake des Action-Rollenspiel-Klassikers „Diablo 2“ gearbeitet wird.

Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt zum Abschluss der Woche Activision Blizzards Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal, in dem das Unternehmen unter anderem auf kommende Projekt einging. Konkrete Namen nannte Activision Blizzard zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass sich die Spieler in diesem Jahr über „mindestens ein Remaster“ freuen dürfen. Spekuliert wird, dass sich darunter auch eine Neuauflage zu „Diablo 2“ befinden könnte.

Remake bei Blizzard und Vicarious Visions in Arbeit?

„Bei unseren drei größten Franchises (Call of Duty, World of Warcraft und Candy Crush) verfügen wir über ein großes Momentum. Wir haben noch ein paar andere Dinge im petto, was die Remastered-Inhalte angeht, die wir zu gegebener Zeit enthüllen werden, was uns in diesem Jahr weitere Möglichkeiten offenbaren sollte“, heißt es dazu kurz und knapp.

Zum Thema: Diablo 2: Arbeitet Vicarious Visions an einem Remake? – Studio schließt sich Blizzard an

Ende des vergangenen Monats erreichte uns die Meldung, dass sich das New Yorker Entwicklungsstudio Vicarious Visions Blizzard Entertainment anschloss und zukünftig als Support-Studio der „World of Warcraft“- und „Diablo“-Macher fungieren wird.

Nachdem sich das „Diablo 2“-Remake zunächst beim gleichen Team in Entwicklung befand, das mit „Warcraft III: Reforged“ Negativschlagzeilen produzierte, soll sich Activision Blizzard dazu entschlossen haben, das Projekt abzuziehen und dieses beim „Diablo 4“-Team und eben Vicarious Visions unterzubringen. Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bisher jedoch nicht.

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Diablo 2