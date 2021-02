Keiichiro Toyama: Teaser & Details zum neuen Werk des Silent Hill-Schöpfers

Bereits Ende des vergangenen Jahres kündigte Keiichiro Toyama, einer der kreativen Köpfe hinter der "Silent Hill"-Reihe, die Arbeiten an einem neuen Horror-Abenteuer an. Heute folgten ein Teaser und erste Details.

Keiichiro Toyama arbeitet an einem neuen Horror-Titel.

Im vergangenen Jahr entschloss sich Keiichiro Toyama, einer der kreativen Köpfe hinter Marken wie „Silent Hill“ oder „Gravity Rush“, dazu, Sony Interactive Entertainment zu verlassen und mit den Bokeh Game Studios ein eigenes Studio zu gründen.

Nachdem bereits im Dezember 2020 bestätigt wurde, dass Toyamas neues Studio mit den Arbeiten an einem neuen Horror-Adventure begonnen hat, wurde unter dem Titel „Focus“ nun ein erster Teaser veröffentlicht. Darüber hinaus nannte Toyama kleinere Details zu seinem kommenden Horror-Titel, bei dem noch unklar ist, wann und für welche Plattformen dieser im Endeffekt veröffentlicht wird.

Die Rückkehr zu den Wurzeln des Horror-Genres

Eigenen Angaben zufolge möchte Toyama mit seinem neuen Werk einen „düsteren Horror-Titel“ abliefern, der sich an seinen ersten Schritten im Horror-Genre orientiert. Auch wenn die Horror-Elemente des Titels natürlich in den Mittelpunkt rücken, verfolgt Toyama gleichzeitig das Ziel, die Spieler zu unterhalten und zu begeistern.

„Der Alltag wird erschüttert“, führte der Branchen-Veteran aus. „Anstatt beängstigende Dinge zu zeigen, sollte dies unsere Position in Frage stellen und uns dazu bringen, die Tatsache in Frage zu stellen, dass wir friedlich leben. Ich mag es, diese Art von Gedanken in meine Konzepte einzubringen. Ich möchte, dass das das Thema meines nächsten Spiels ist.“

Ein weiteres Kernthema ist das eines „Todesspiels, bei dem Unterhaltung mit „etwas brutalen Welten kollidiert“. Diese Art von Spielen konzentriert sich auf normale Menschen, die mit außergewöhnlichen Umständen zu kämpfen haben und somit in eine Notlage gedrängt werden.

Wann mit der Enthüllung erster Spielszenen zu rechnen ist, wurde nicht verraten. Quasi als kleines Trostpflaster wurden im angehängten Teaser-Video zumindest erste Artworks präsentiert.

