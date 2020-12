Keiichiro Toyama: Schöpfer von Silent Hill und Siren arbeitet an einem Horror-Action-Adventure

Keiichiro Toyama schlossen sich weitere hochrangige Entwickler an.

Keiichiro Toyama, Schöpfer hinter Spielen wie „Silent Hill“, „Siren“ und „Gravity Rush“, kehrte Sony Interactive Entertainment vor einigen Monaten den Rücken, um ein eigenes Unternehmen namens Bokeh Game Studio zu gründen. Ins Leben gerufen wurde es zusammen mit Junya Okura, Lead Designer der „Gravity Rush“-Serie, und Kazunobu Sato, Lead Designer des PS3-exklusiven „Puppeteer“.

In einem neuen Interview mit IGN Japan ging Toyama etwas näher auf das ein, was im neuen Studio in Arbeit ist. Erwarten könnt ihr demnach einen Horror-Action-Adventure-Titel. „Wenn überhaupt, dann wird es eher ein Horror-orientiertes Spiel sein. Aber wir werden uns darauf konzentrieren, es zu einem breiteren Unterhaltungserlebnis zu machen, und nicht zu einem Hardcore-Horrorspiel“, so seine Worte.

PC als Hauptplattform und Release-Prognose

Konkrete Plattformen wurden noch nicht genannt, mit einer Ausnahme. Vorrangig wird das neue Spiel für den PC entwickelt. Doch auch Konsolen sollen nicht leer ausgehen. Es scheint, dass die Pläne noch ausgearbeitet werden: „Wir entwickeln mit dem PC als Hauptplattform. Aber wir hoffen, dass wir das Spiel auf so vielen Konsolenplattformen wie möglich veröffentlichen können.“

Außerdem betonte Toyama, dass das Studio bestrebt ist, das Spiel im Jahr 2023 zu veröffentlichen: „Wir sind gerade dabei, einen Prototyp zu entwickeln. Und die Entwicklung wird wahrscheinlich fast drei Jahre dauern. Wir hoffen also, dass ihr das Spiel in etwa drei Jahren in die Hände bekommen könnt.“

Ein Anfang des Monats veröffentlichtes Video (siehe unten) bot Einblicke in einige Konzeptzeichnungen des Spiels. Es soll einen ähnlichen Umfang haben wie Toyamas frühere Werke.

„Ich möchte von nun an das Schaffen genießen“, so das Statement im Zuge der Ankündigung des neuen Studios. „Viele Leute, mit denen wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, schließen sich uns ebenfalls an. Ich bin überzeugt, dass wir in der Lage sein werden, etwas abzuliefern, das jeder genießen wird.“

Hauptsächlich möchte Toyama die Erwartungen der Fans erfüllen, aber gleichzeitig möchte er „zurückgehen und genießen, wie viel Spaß es macht, Spiele zu entwickeln“.

