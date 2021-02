Spiele-Charts aus Deutschland: Call of Duty Black Ops Cold War dominiert

"Call of Duty Black Ops Cold War" wurde in den vergangenen Tagen in Deutschland besonders häufig verkauft. Darauf verweisen die von GfK Entertainment veröffentlichten Game-Charts.

"Call of Duty Black Ops Cold War" konnte in den vergangenen Tagen besonders gut abschneiden.

Die neusten Spiele-Charts aus Deutschland sind da. Sie decken den Zeitraum vom 8. bis zum 14. Februar 2021 ab und wurden einmal mehr von GfK Entertainment erhoben.

Bestseller auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S wurde der Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“, was unter anderem auf die überschaubare Zahl an Neuveröffentlichungen zurückzuführen ist.

Zumindest auf der PS4 gab es zwei Neueinsteiger, die sich weit oben platzieren konnten. Dabei handelt es sich um den „Truck Simulator: On The Road“ auf Platz 2 und „Little Nightmares 2“ auf Platz 3. Auf der Xbox One führt „GTA 5“ vor „Call of Duty Black Ops Cold War“.

Auf der Switch eroberte „Super Mario 3D World – Browsers Fury“ in der Launchwoche die Spitzenposition. Die restlichen Charts bieten keine großen Überraschungen. Nachfolgend seht ihr die recht überschaubaren Charts von GfK Entertainment.

Game Charts in der Übersicht

PS5

( 3 ) Call of Duty: Black Ops Cold War ( 4 ) Marvels Spider-Man: Miles Morales

Xbox Series X/S

( 2 ) Call of Duty Black Ops Cold War ( 1 ) Hitman 3 – Standard Edition

PS4

( 1 ) GTA 5 Premium Edition (NEU) Truck Simulator: On The Road (NEU) Little Nightmares 2

Xbox One

( 1 ) GTA 5 Premium Edition ( 2 ) Call of Duty: Black Ops Cold War

PC Games

( 2 ) Landwirtschafts-Simulator 19 – Premium Edition ( 1 ) Die Sims 4

Nintendo Switch

(NEU) Super Mario 3D World – Browsers Fury ( 2 ) Mario Kart 8 Deluxe ( – ) Super Mario Party

Nintendo 3DS

( 1 ) Pokemon Ultrasonne ( 4 ) Pokemon Ultramond

Nach wie vor gilt: Bei den Charts von GfK Entertainment ist zu beachten, dass sie sich in der Regel auf die Verkäufe im klassischen Handel konzentrieren, Steam, GOG und Co also außen vor bleiben. In den Download-Stores kann es zu anderen Rangfolgen kommen.

