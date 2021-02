Call of Duty Zombies: Eigenständiges Spiel in Arbeit – Gerücht

Der oft gut informierte Insider Tom Henderson möchte erfahren haben, dass sich ein eigenständiges "Call of Duty Zombies" in der Entwicklung befindet. Mit einem anderen Spiel sei es nicht verbunden.

Wird die Zombies-Komponente zu einem eigenständigen Spiel?

Die Welt von „Call of Duty“ wird seit einigen Jahren von Zombies bevölkert. Dabei handelt es sich um einen Spielmodus, der in absehbarer Zeit eine Standalone-Veröffentlichung erhalten könnte. Darauf deuten zumindest aktuelle Gerüchte hin.

Mit keinem anderen Spiel verbunden

Am Dienstag meldete sich der bekannte „Call of Duty“-Insider Tom Henderson auf Twitter zu Wort und betonte, dass sich ein eigenständiges Zombies-Projekt in der Frühphase der Entwicklung befindet. Laut Henderson ist dieser neue Titel nicht mit einem anderen „Call of Duty“-Projekt verbunden.

„Es gibt ein separates Call of Duty Zombies-Projekt, das derzeit mit keinem Titel verbunden ist und sich in einer frühen Entwicklung befindet“, so Henderson in einem Tweet. In der Vergangenheit lag der Insider mit derartigen Aussagen durchaus richtig, sodass seine Worte durchaus Gewicht haben.

Auch der inoffizielle Twitter-Account „ModernWarzone“ meldete sich zu diesem Gerücht zu Wort. Widerspruch gab es nicht: „Wenn das, was Tom Henderson sagt, wahr ist – und wir haben keinen Grund zu glauben, dass es nicht so ist – dann könnte Zombies ENDLICH sein eigenes Standalone-Spiel erhalten… Hätte nie gedacht, dass wir den Tag erleben würden. Call of Duty entwickelt sich mit Lichtgeschwindigkeit direkt vor unseren Augen weiter.“

Der Zombies-Modus von „Call of Duty“ verfügt über genügend Hintergrundgeschichte, um ein ganzes Zombies-Spiel zu füllen. Mit jedem „Black Ops“-Teil wurde die Zombies-Geschichte erweitert, wobei sich „Call of Duty: Black Ops Cold War“ stark auf die Dark Aether-Saga konzentriert. „Zombies“ wurden erstmals in „Call of Duty: World at War“, dem fünften Spiel der Serie, integriert.

Auch um „Call of Duty: Black Ops Cold War“ machte der Zombies-Modus wie erwähnt keinen Bogen. Die Entwickler bereiten sich auf die größte Erweiterung der „Zombies“-Reihe vor, denn der Spielmodus „Outbreak“ kommt am 25. Februar 2021 mit Season 2 in den Shooter. Weitere Details dazu erfahrt ihr in dieser Meldung.

Was haltet ihr von einem Standalone-Spiel, das sich ausschließlich der Zombies-Komponente von „Call of Duty“ widmet?

