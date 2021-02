Rainbow Six Siege: Crossplay und Cross-Progression befinden sich in Arbeit

Könnten PlayStation- und Xbox-Spieler in Zukunft auch in "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" aufeinandertreffen? Laut dem Game Director Jean-Baptiste Halle arbeiten die Entwickler an einer Crossplay-Unterstützung.

Am vergangenen Sonntag hatte Ubisoft die ausführliche Roadmap für das sechste Jahr des Taktik-Shooters „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ enthüllt und dabei zahlreiche spielerische Änderungen, Überarbeitungen und Verbesserungen versprochen, die in den nächsten zwölf Monaten das Spiel noch einmal auf links drehen sollen.

Konsolen bleiben wohl unter sich

Nun hat der zuständige Game Director Jean-Baptiste Halle gegenüber PC Gamer über eine mögliche Crossplay-Unterstützung gesprochen. Dazu sagte er:

„Wir arbeiten aktiv an Cross-Progression und Crossplay. Im Bereich der Konsolen, denke ich, wäre es großartig, wenn PlayStation und Xbox miteinander spielen könnten.“

Somit sollten Konsolenspieler in Zukunft ihre Fortschritte auf andere Plattformen übertragen und mit Spielern anderer Konsolen spielen können. Mit dem PC wird man wohl kein Crossplay befürchten müssen, da Halle dieser Möglichkeit skeptisch gegenüber eingestellt ist. Schließlich würden PC-Spieler aufgrund der Maus- und Tastatur-Steuerung einen deutlichen Vorteil haben. So sagte er:

„Ich kann die Vorteile sehen, aber ich kann auch die Nachteile sehen. Also ist es hierfür zu früh für uns etwas zu kommunizieren.“

Dementsprechend wird abzuwarten bleiben, ob und wie Ubisoft diese Funktionen in „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ einbinden wird. Sobald entsprechende Details verraten werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich noch einmal mit den kommenden Neuerungen, dem Operator Flores, der Überarbeitung der Karte „Grenze“ und weiteren Anpassungen beschäftigen, die wir in unserer Themenübersicht für euch zusammengefasst haben.

„Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ ist seit Dezember 2016 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich. Im Dezember 2020 folgten auch Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S, die einige technische Verbesserungen mit sich brachten. In Zukunft möchte Ubisoft auch noch mehr Wert auf die Stabilität der Server legen, um den Spielern ein perfektes Spielerlebnis zu bieten.

