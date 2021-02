Ghosts ‘n Goblins Resurrection: Der Action-Plattformer im neuen Trailer präsentiert

Zumindest auf der Switch steht der Action-Plattformer "Ghosts ‘n Goblins Resurrection" ab sofort zur Verfügung. Zur Feier des Tages stellte Capcom das knackige Abenteuer in einem neuen Trailer vor.

Mit „Ghosts ‘n Goblins Resurrection“ kündigte Capcom vor ein paar Monaten den neuesten Ableger der bekannten Action-Plattformer-Reihe an.

Zumindest auf der Switch ist „Ghosts ‘n Goblins Resurrection“ ab sofort erhältlich und stellt das Geschick der Spieler ein weiteres Mal auf eine ernsthafte Probe. Passend zum Release auf Switch stellte Capcom einen frischen Trailer bereit, in dem etwas näher auf die Handlung, die spielerische Umsetzung und die Features des knackigen Abenteuers eingegangen wird.

Fans wie Neulinge sollen angesprochen werden

An den spielerischen Grundlagen der Kult-Serie hat sich auch in „Ghosts ‘n Goblins Resurrection“ nichts geändert. Ein weiteres Mal schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Athur, der vor der Aufgabe steht, eine Prinzessin aus den Fängen einer dunklen Macht zu befreien. Neben langjährigen Fans der Reihe sollen auch Neulinge angesprochen werden.

Um diese nicht zu überfordern, bekam „Ghosts ‘n Goblins Resurrection“ verschiedene Schwierigkeitsgrade spendiert, die Neulinge bis zu einem gewissen Grad an die Hand nehmen. Bekannte Waffen, wie die klassische Lanze oder der tödliche Dolch feiern im neuen Ableger der Serie ein Comeback. Hinzukommen neue, einzigartige Waffen wie der zermürbende Hammer und die fatale Stachelkugel.

Wann nach der Switch weitere Plattformen wie die PlayStation-Systeme mit „Ghosts ‘n Goblins Resurrection“ bedacht werden, wurde bisher leider nicht verraten.

