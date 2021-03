Borderlands der Film: Ariana Greenblatt übernimmt die Rolle der Tiny Tina

"Borderlands": Die Dreharbeiten am Film laufen dieses Jahr an.

Wenn es um die Verfilmung der beliebten „Borderlands“-Reihe geht, wollen die Verantwortlichen offenbar nichts dem Zufall überlassen und bestätigten in den letzten Monaten mehrere namhafte Darsteller.

Während Cate Blanchett in die Rolle der Lilith schlüpft, übernimmt Jamie Lee Curtis die Rolle der Archäologin Tannis. Zudem wird Jack Black als Clap-Trap zu hören sein. Wie nun bekannt gegeben wurde, wurde in der Zwischenzeit auch die Rolle von Tiny Tina besetzt: Mit der 13-jährigen US-Amerikanerin Ariana Greenblatt, die zuletzt durch ihre Auftritte in „Mittendrin und kein Entkommen“ oder „Avengers: Infinity War“ auf sich aufmerksam machte.

Die Dreharbeiten starten in diesem Jahr

„Ariana ist ein spektakuläres neues Talent im Kino. Sie hat bereits mit vielen meiner engen Mitarbeiter zusammengearbeitet und alle schwärmen von ihr. Sie hat uns alle bei ihrem Vorsprechen umgehauen, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sie die wilde, verrückte und unberechenbare kleine Tina auf die Leinwand bringt. Sie wird auf dem Bildschirm explodieren wie eine von Tinas Granaten“, meint Eli Roth, der verantwortliche Director der „Borderlands“-Verfilmung.

Ab wann wir den „Borderlands“-Film im Endeffekt zu Gesicht bekommen werden, ist nach wie vor unklar. Fest steht bisher nur, dass die Dreharbeiten an der Verfilmung in Europa stattfinden und noch in diesem Jahr anlaufen werden. Dann ist laut offiziellen Angaben auch mit weiteren Details zu rechnen.

Just announced! Ariana Greenblatt is bringing Pandora’s most gifted explosive expert to life as Tiny Tina in the upcoming Borderlands Movie! Read more: https://t.co/WiHTVfNtQ7 pic.twitter.com/rADJsZ5chE — GearboxOfficial (@GearboxOfficial) March 1, 2021

