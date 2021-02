Borderlands der Film: Jamie Lee Curtis und Jack Black involviert

Aktuellen Berichten zufolge gelang es den Verantwortlichen hinter der "Borderlands"-Verfilmung, eine weitere alte Bekannte an Land zu ziehen. Die Rede ist von der US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis, die in den vergangenen Jahrzehnten in zahlreichen Filmen zu sehen war.

"Borderlands" findet den Weg die große Leinwand.

Update: Inzwischen wurde ein weiterer Name genannt. So wird Jack Black im englischen Original die Stimme von Claptrap übernehmen.

„Ich bin so aufgeregt, wieder mit Jack zusammenzukommen, dieses Mal in der Aufnahmekabine“, so Eli Roth, Regisseur des Streifens. „Claptrap ist der witzigste Charakter im Spiel. Und Jack ist perfekt, um ihn auf die Leinwand zu bringen.“

Meldung vom 9. Februar 2021: Auch der beliebte Loot-Shooter „Borderlands“ gehört zu den Videospiel-Serien, die auf kurz oder lang den Weg in die Welt der Filme finden.

Nachdem in den vergangenen Monaten bereits namhafte Schauspieler bestätigt wurden, verkündeten die Verantwortlichen hinter dem „Borderlands“-Film heute den nächsten prominenten Neuzugang. Die Rede ist von der mittlerweile 62-jährigen US-Amerikanerin Jamie Lee Curtis, die in den vergangenen Jahrzehnten in zahlreichen erfolgreichen Filmen zu sehen war.

Regisseur spricht von einem wahr gewordenen Traum

Der für den „Borderlands“-Film verantwortliche Regisseur Eli Roth war bereits für eine Stellungnahme zu haben und bezeichnete die Verpflichtung von Jamie Lee Curtis als einen Traum, der für ihn in Erfüllung gegangen ist. „Mit der ikonischen Jamie Lee Curtis zu arbeiten, war ein lebenslang gehegter Traum von mir, und ich freue mich sehr darauf, dass sie ihren Humor, ihre Warmherzigkeit und ihre Brillanz in die Rolle der Tannis einbringen wird“, so Roth.

Zum Thema: Borderlands: Gearbox möchte nach Verkauf weiter mit 2K zusammenarbeiten

Jamie Lee Curtis übernimmt in „Borderlands“ die Rolle der Archäologin Tannis. Zu den weiteren Darstellern, die in der Verfilmung des Loot-Shooters zu sehen sein werden, gehören Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett, die in die Rolle der Sirene Lilith schlüpfen wird, oder Kevin Hart, der Roland verkörpert. Produziert wird der „Borderlands“-Film, der bisher keinen konkreten Termin spendiert bekam, von Lionsgate.

Eigenen Angaben zufolge verfolgen die kreativen Köpfe hinter der Adaptierung das Ziel, mit „Borderlands“ einen Film abzuliefern, der dem schrägen Humor der Videospielvorlage treu bleibt und Fans der Serie wie Neulinge gleichermaßen begeistert.

