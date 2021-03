Yakuza Like a Dragon: PS5-Version mit Launch-Trailer veröffentlicht

"Yakuza: Like a Dragon" hat heute die PS5 erobert, was mit einem Trailer gefeiert wird. Spieler, die bereits im Besitz der PS4-Version sind, können ohne Zusatzkosten aufrüsten.

Die PS5-Version von "Yakuza Like a Dragon" ist da.

Der Publisher Sega und der Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben den Launch-Trailer für die PlayStation 5-Version von „Yakuza: Like a Dragon“ veröffentlicht. Sie ist ab sofort für die New-Gen-Konsole von Sony erhältlich.

„Yakuza: Like a Dragon“ erschien im Vorfeld für PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Dabei gilt: Spieler, die die PlayStation 4-Version des Titels besitzen, können kostenlos auf die PS5-Version upgraden, aber die Speicherdaten werden nicht übertragen.

Zwei Modi und schnellere Ladezeiten

Auf der neuen Konsole von Sony. So bekam die PS5-Fassung von „Yakuza: Like a Dragon“ laut Hersteller genau wie die Xbox Series X-Version zwei Darstellungs-Modi spendiert. Auf der PS5 steht somit der Resolution-Modus zur Verfügung, in dem das Rollenspiel in der nativen 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde dargestellt wird. Im Performance-Modus werden wiederum flüssige 60 FPS und eine 1440p-Auflösung geboten. Darüber hinaus profitiert das Spiel auf der PS5 von reduzierten Ladezeiten.

In „Yakuza: Like a Dragon“ schlüpft ihr in die Rolle von Ichiban Kasuga, einem niederen Yakuza-Schläger, der von dem Mann betrogen wurde, dem er vertraute. Im Spielverlauf erwarten euch dynamische Kämpfe, während ihr in der Lage seid, bis zu sieben Gruppenmitglieder zu rekrutieren. Zusammen mit den Gruppenmitgliedern könnt ihr Fähigkeiten weiterentwickeln und Kombos freischalten.

Zu den weiteren Features zählen:

Ausrüstung kann gefunden, hergestellt und verbessert werden

19 einzigartige Jobs (+2 DLC-Jobs)

Mehr als 100 Kampffähigkeiten

Über 15 Minispiele

50 optionale Nebenstorys

Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer zur PS5-Version:

