Yakuza Like a Dragon: Technische Details zu den Darstellungs-Modi auf der PS5

"Yakuza: Like a Dragon" erscheint Anfang März für die PS5.

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichte Sega das Rollenspiel „Yakuza: Like a Dragon“ für die Xbox One, den PC, die PlayStation 4 und die Xbox Series X/S.

Aufgrund eines Exklusiv-Abkommens zwischen Sega und Microsoft werden sich Besitzer einer PlayStation 5 noch etwas länger gedulden müssen und kommen erst in ein paar Wochen in den Genuss von „Yakuza: Like a Dragon“. Bereits Wochen vor dem offiziellen Launch ging Sega etwas näher auf die technische Umsetzung der PlayStation 5-Umsetzung ein und wies darauf hin, dass diese im Prinzip dem entspricht, was bereits auf der Xbox Series X geboten wird.

Auf der PS5 mit zwei Darstellungs-Modi

Laut dem japanischen Publisher bekommt die PlayStation 5-Fassung von „Yakuza: Like a Dragon“ genau wie die Xbox Series X-Version zwei Darstellungs-Modi spendiert. Zum einen dürfen sich PS5-Besitzer über den Resolution-Modus freuen, in dem das Rollenspiel in der nativen 4K-Auflösung bei 30 Bildern die Sekunde dargestellt wird. Im Performance-Modus hingegen werden euch flüssige 60FPS und eine 1440p-Auflösung geboten.

Darüber hinaus werden auf der PS5 die Ladezeiten spürbar reduziert. Die PlayStation 5-Version von „Yakuza: Like a Dragon“ wird in Europa ab dem 2. März 2021 erhältlich sein und hinsichtlich der Inhalte dem entsprechen, was bereits auf den anderen Plattformen geboten wurde.

So wartet nicht nur ein komplett neues Kampfsystem auf die Serienfans. Hinzukommt ein komplett neuer Protagonist in Person von Ichiban Kasuga.

