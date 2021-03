Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Drittes High Resolution-Paket verbessert erneut die Texturen

Activision und Infinity Ward haben noch einmal ein neues High Resolution Pack für „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht. Das neue Update-Paket bringt 8,4 Gigabyte auf die Waage und die detailliertesten Texturen für Waffen und Operator mit sich. Deshalb wird es Besitzern der PlayStation 4 Pro und der PlayStation 5 empfohlen, die zugleich hochauflösende Bildschirme besitzen.

Allerdings haben die Verantwortlichen noch keine konkreten Details zu den Verbesserungen des neuen Updates verraten. Deswegen ist es noch nicht klar, ob „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ eine 4K-Darstellung erreichen. Jedoch wird bereits berichtet, dass ein 4K-Signal ausgegeben wird und die Charaktere sowie Waffen schärfer aussehen.

Somit sollte man sich das neue High Resolution-Paket herunterladen, wenn man die beiden First-Person-Shooter mit der bestmöglichen Auflösung erleben möchte. Sollten weitere Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Mehr zum Thema: Call of Duty Modern Warfare – Weitere Season geplant? – Video zeigt geleakte Inhalte

„Call of Duty: Modern Warfare“ erschien im November 2019 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC und wurde über ein Jahr hinweg mit zahlreichen neuen Inhalten erweitert. Zuletzt kamen sogar die Gerüchte auf, dass Activision weitere Inhalte für den Ableger plant. Aber auch diesbezüglich sind noch keine offiziellen Details bekannt.

Weitere Nachrichten zu „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ kann man in unserer Themenübersicht entdecken.

It’s a 4k signal but don’t know if it’s upscaling or not… The guns and character models do look a lot sharper tho pic.twitter.com/vTnPpQ85Z1

— ✪–︎ⓉⓇⓅ–✪ (@mtl514hustla) March 2, 2021