The Last of Us Part 2: Dinas Darstellerin spricht über die Dreharbeiten bei Naughty Dog

In der neuesten Podcast-Folge von Team Coco sprach die Darstellerin von Dina über ihre gemachten Erfahrungen bei den Dreharbeiten mit Naughty Dog. Sie outet sich selbst als großen Fan der "The Last of Us"-Reihe und verliert ausschließlich positive Worte über den amerikanischen Videospielentwickler.

Shannon Woodward verkörpert Dina in "The Last of Us Part 2".

Shannon Woodward, die im Blockbuster-Titel „The Last of Us Part 2“ die Rolle von Ellies Freundin Dina übernahm, sprach kürzlich in einem Podcast über die Dreharbeiten und die dort gesammelten Erfahrungen.

Die Schauspielerin teilte mit, dass sie das erste Mal an den Dreharbeiten eines Videospiels beteiligt war. Bis zu diesem Zeitpunkt wirkte sie ausschließlich an Filmen und TV-Serien mit. Durch die Science-Fiction-Serie „Westworld“ knüpfte sie einen wertvollen Kontakt, dank dem sie sich die Rolle von Dina schnappen konnte. Sie erfuhr nämlich, dass ihre Kollegin namens Halley Gross im Sommer mit Naughty Dog zusammenarbeiten wird.

Weil Woodward selbst eine leidenschaftliche Spielerin und Fan von „The Last of Us“ ist, fragte sie ihre Kollegin scherzeshalber, ob Neil Druckmann ihr eine Zeile im Spiel versprechen könnte. Tatsächlich kamen dadurch Probearbeiten zustande, bei dem die Schauspielerin überzeugen konnte. Letztendlich bekam die Schauspielerin eine namhafte Rolle in „The Last of Us Part 2“.

Intimer und privater als eine TV-Serie

Daraufhin spielte sie aus Euphorie zum vierten Mal den ersten Ableger durch, was sich nun wie Arbeit anfühlte. Verglichen mit einer Fernsehserie fühlten sich die Dreharbeiten „intimer und privater“ an. Sie lobt außerdem das Storytelling von Naughty Dog. Trotz ihrer Hauptrolle hat sie auch selbst Spaß daran, den Titel zu spielen. Dies erklärt sie folgendermaßen: „Es gibt so viel, bei dem Dina nicht dabei war; sie wusste, was passiert, aber es ist etwas anderes, es selbst zu erleben.“

Anfang Januar gab es bereits ein Interview mit Laura Bailey, der Darstellerin von Abby Anderson. Falls ihr dies verpasst habt, könnt ihr euch ihre getätigten Aussagen hier durchlesen:

Bei den BAFTA-Awards, die in einem Monat stattfinden, ist Shannon Woodward für die Kategorie „Darstellerin einer Nebenrolle“ nominiert. „The Last of Us Part 2“ ist natürlich auch dabei und könnte ein weiteres Mal zahlreiche Preise abstauben.

Wie hat euch Dina in „The Last of Us Part 2“ gefallen?

