The Last of Us Part 2: Laura Bailey im Interview über ihre Rolle als Abby

In einem Interview mit GameInformer äußerte sich Schauspielerin Laura Bailey zu ihrer Rolle als Abby im Blockbuster-Titel "The Last of Us Part 2". Dort teilte sie unter anderem mit, wie sich die Darstellung des umstrittenen Charakters anfühlte und wie die Handlung sie über den Dreh hinaus verfolgt hat.

Abby wurde von der Schauspielerin Laura Bailey verkörpert.

Abby Anderson, die als Protagonistin und Antagonistin zugleich diente, zählt nicht gerade zu den beliebtesten Charakteren in der Fortsetzung von „The Last of Us“. Jetzt erzählte die Darstellerin Laura Bailey, wie sie die Rolle als Abby empfunden hat. In einem Gespräch mit GameInformer teilt sie mit, dass diese Figur eine der anstrengendsten Rollen in ihrer Karriere war.

Sie war sich im Vorhinein bewusst, dass Abby aufgrund ihrer Handlungen starke Emotionen in den Spielern hervorrufen würde und sie mit dem Unmut vieler Fans rechnen muss. Jedoch hätte sie nicht mit solch einer großen Anzahl an negativen Reaktionen gerechnet.

Dazu sollen laut Bailey auch die vorher aufgetauchten Leaks beigetragen haben: “ Ich denke, die Leaks hatten eine Menge damit zu tun. Wenn du die Ereignisse zum ersten Mal im Spiel erlebt und dann weitergemacht hättest, wärst du gewachsen und hättest es verstanden. Aber die Leaks kamen ein paar Monate vorher raus; Du hattest Monate, in denen die Leute Barrieren und Mauern gebildet haben, bevor sie in der Lage waren, Abbys Seite zu verstehen. Deshalb waren viele Leute nie in der Lage dazu.“

Trotz mehrerer Morddrohungen und Hassnachrichten glaubt sie immer noch, dass die Darstellung von Abby eine der erfüllendsten und beachtenswertesten Rollen in ihrem Leben war. Die anfängliche Abneigung der Fans gegenüber Abby kann Bailey sogar nachvollziehen. Schließlich hatte sie selbst Schwierigkeiten dabei, mit Abbys Handlungen während des Spielverlaufs klarzukommen. Sie hinterfragte sogar, warum sie für diese Rolle ausgewählt wurde. Weil sie den Charakter selbst nicht mochte, musste sie sich erst an die Rolle gewöhnen.

Die Dreharbeiten ließen Bailey nicht los

Auch nachdem die Studioarbeiten abgeschlossen waren, konnte Bailey die dramatische Handlung des Spiels nicht so einfach hinter sich lassen. Dazu erzählte sie Folgendes: „Allein die Geschichte, wohin wir die Charaktere bringen mussten und was sie durchmachen mussten, war … es war einfach eine Menge. Es ist wirklich schwer, gedrehte Szenen, die sehr stark von Verlust und Trauer geprägt sind, am Ende des Tages abzuschütteln und einfach nach Hause zu gehen. Diese Emotionen bleiben bei dir.“

Der schönste Aspekt von „The Last of Us Part 2“ war Baileys Meinung nach ihre Freundschaft zu dem Geschwisterpaar Yara und Lev. „Es fühlte sich an diesen Tagen so an, als wäre man an einem anderen Projekt, weil es so fröhlich war“, teilt sie mit. „Ich denke, das Spiel braucht offensichtlich diese freudigen Momente. Es fühlte sich wirklich so an, als hätte ich einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester am Set, um die ich mich einfach kümmern wollte. Sie sind beide so süß.“

Die Geschichte aus Abbys Perspektive könnt ihr euch im unterhalb verlinkten Beitrag anschauen. Dort werden ihre Beweggründe erläutert und das Ausmaß ihrer Taten veranschaulicht.

Was die Preisverleihungen angeht, konnte „The Last of Us Part 2“ im vergangenen Jahr gewaltig abräumen. Kürzlich berichteten wir darüber, dass das Action-Adventure über 180 GotY-Awards erhalten hat. Vor allem auf den Game Awards 2020 wusste das Spiel zu dominieren.

