The Last of Us Part 2: 181 Game of the Year-Awards

"The Last of Us Part 2" zählt zu den besten und beliebtesten Spielen des Jahres 2020. Darauf aufbauend hagelte es zum Jahresende nicht weniger als 181 Game of the Year-Awards.

Für Naughty Dog war es ein erfolgreiches Jahr.

Passend zum Jahreswechsel wurden in den vergangenen Tagen und Wochen unzählige „Spiel des Jahres“-Awards vergeben. In vielen Fällen wurden die Gewinner von den jeweiligen Publikationen bestimmt. Doch auch Leser und Zuschauer konnten ihre Stimme einfließen lassen.

The Last of Us Part 2 dominiert

Inzwischen liegen nicht nur die individuellen Ergebnisse vor. Auch lässt sich bestimmen, welche Games am häufigsten zum „Spiel des Jahres“ erklärt wurden. Wie Gameawards.net zusammenfasst, wurde in den meisten Fällen „The Last of Us Part 2“ zum besten oder populärsten Spiel der vergangenen zwölf Monate ernannt.

Das Projekt aus dem Hause Naughty Dog konnte sich 181 Mal gegen die Konkurrenz durchsetzen, wobei „The Last of Us Part 2“ 128 Mal von einer Redaktion und 53 Mal von den Lesern auf den ersten Platz gehievt wurde.

Platz 2 ging an „Hades“, bei dem Leser nur in drei Fällen erfolgreich zur Wahl beitrugen. „Ghost of Tsushima“, das auf dem dritten Platz verweilt, konnte sich sechs Mal in der Leserwahl durchsetzen. Nachfolgend seht ihr die Übersicht mit der jeweiligen Gesamtzahl der „Game of the Year“-Auszeichnungen:

The Last of Us Part 2 – 181

Hades – 41

Ghost of Tsushima – 30

Animal Crossing: New Horizons – 18

Cyberpunk 2077 – 16

Final Fantasy VII Remake – 13

Doom Eternal – 8

Half Life: Alyx – 8

Microsoft Flight Simulator – 4

Assassin’s Creed Valhalla – 2

Ori and the Will of the Wisps – 2

Yakuza: Like a Dragon – 2

Demon’s Souls – 1

Immortals Fenyx Rising – 1

Kentucky Route Zero – 1

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 1

Sakuna: Of Rice and Ruin – 1

Spiritfarer – 1

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – 1

Auffallend ist, dass „Cyberpunk 2077“ nur 16 Mal zum „Spiel des Jahres“ ernannt wurde. Vor der Veröffentlichung konnten die Entwickler von CD Projekt auf einen enormen Hype blicken, der nach dem Release des Rollenspiels großteils zunichte gemacht wurde. Die Qualität von „Cyberpunk 2077“ konnte die hohen Erwartungen zumindest auf den Last-Gen-Konsolen nicht erfüllen.

Welcher Titel ist für euch das „Spiel des Jahres 2020“? Ist es „The Last of Us Part 2“, „Ghost of Tsushima“ oder ein eher weniger populäres Projekt?

