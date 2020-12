The Last of Us Part 2: Trailer zeigt die Geschichte von Abby

Zu "The Last of Us Part 2" wurde weiteres Videomaterial veröffentlicht. Der Trailer beleuchtet Abbys persönliches Motiv der Rache und die Konsequenzen ihrer Handlungen.

„The Last of Us Part 2“ verweilt schon seit einem halben Jahr für die PS4 auf dem Markt. Dennoch ließ es sich Naughty Dog nicht nehmen, nochmals mit einem Trailer auf das Exklusiv-Adventure aufmerksam zu machen.

Die Geschichte von Abby

Besonders ist diesmal, dass nicht Ellie in den Fokus des Clips rückt. Vielmehr soll mit dem neuen Video zu „The Last of Us Part 2“ die Geschichte von Abby thematisiert werden.

„Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Weihnachtsferien rücken näher, in denen sich neue Spieler dem Spiel das erste Mal annehmen. Deshalb haben wir einen neuen Trailer zusammengestellt, der einen tieferen Einblick in die Geschichte bietet und zum ersten Mal den Fokus auf Abbys ergreifende Reise legt, bei der sie auf Ellie trifft“, so Scott Lowe Senior Communications Manager bei Naughty Dog auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Weiter heißt es: „Die Reise behandelt ihre Ursprünge, das Ereignis, das ihre Suche nach Rache auslöste, und die verheerenden Konsequenzen, die folgten. Ihr erhaltet außerdem einen kurzen Blick auf Abbys einzigartiges Gameplay und wie sie sich hinsichtlich ihres Trainings, ihrer Ausrüstung und Fähigkeiten von Ellie unterscheidet.“

Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer anschauen:

„The Last of Us Part 2“ zählt zu den letzten großen Spielen der PS4. Offen ist weiterhin, wann mit einem vollwertigen New-Gen-Upgrade gerechnet werden kann. Einschlägige Gerüchte gab es bereits.

Zum Thema

Außerdem berichteten wir kürzlich, dass die TV-Serie zu „The Last of Us“ grünes Licht bekam. Schon bald sei mit Neuigkeiten zu rechnen. Fest steht bereits: Als Autoren treten Neil Druckmann und „Chernobyl“-Schöpfer Craig Mazin in Erscheinung.

Außerdem sind der Naughty Dog-Präsident Evan Wells, TV-Produzentin Carolyn Strauss, Filmproduzent Carter Swan und PlayStation-Führungskraft Asad Qizilbash mit von der Partie.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 2