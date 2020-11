The Last of Us: Grünes Licht für die TV-Serie – Produktion startet in Kürze

Der amerikanische Fernsehprogrammanbieter HBO erteilte mit dem heutigen Tag die Freigabe für die Produktion der angekündigten "The Last of Us"-Serie. Schon bald können wir mit weiteren Details rechnen.

Die Serie wird zur Zeit des ersten Teils stattfinden.

Im März dieses Jahres wurde eine TV-Serie zum postapokalyptischen Action-Adventure „The Last of Us“ angekündigt. Nun haben die Verantwortlichen der gleichnamigen Serie die Freigabe für die Produktion erhalten. Dies wurde heute Nachmittag über eine Pressemitteilung von HBO bekanntgegeben. Bereits in Kürze sollen die Dreharbeiten beginnen.

Als Autoren werden Neil Druckmann und „Chernobyl“-Schöpfer Craig Mazin fungieren. Des Weiteren sind Naughty Dog-Präsident Evan Wells, TV-Produzentin Carolyn Strauss, Filmproduzent Carter Swan und PlayStation-Führungskraft Asad Qizilbash an der Produktion beteiligt. Sony Pictures Television wird hierbei eng mit PlayStation Productions und Naughty Dog zusammenarbeiten.

Die Handlung findet 20 Jahre nach dem Ausbruch des Cordyceps-Virus statt und wird sich dementsprechend auf die Ereignisse des ersten Teils konzentrieren. Auch Fans, die von der Handlung des Nachfolgers nicht gerade beeindruckt sind, sollten der Serie also definitiv eine Chance geben.

Sowohl an Neueinsteiger als auch langjährige Fans gerichtet

Francesca Orsi, Vizepräsidentin bei HBO, teilte zur Fernsehserie folgende Informationen mit: „Craig und Neil sind Visionäre in einer eigenen Liga. Mit ihnen an der Spitze zusammen mit der unvergleichlichen Carolyn Strauss wird diese Serie sicherlich sowohl bei eingefleischten Fans von The Last of Us-Spielen als auch bei Neulingen in dieser Genre-definierenden Saga Anklang finden.“

Die letzten Informationen zur Serie wurden im August verkündet. Dort erzählte Craig Mazin unter anderem, dass eine Idee aufgegriffen werden soll, die in „The Last of Us Part 2“ nicht umgesetzt werden konnte. Genauer erläutern wollte er dies zwar nicht, jedoch werden die Zuschauer laut dem Drechbuchautor absolut erstaunt sein.

Wie viele Episoden die Serie erhalten wird und wann ungefähr mit der Erstausstrahlung gerechnet werden kann, bleibt ungewiss. Sobald weitere Details zu „The Last of Us“ ans Licht kommen, werden wir umgehend darüber berichten.

