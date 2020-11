Golden Joystick Award: The Last of Us Part 2 dominiert

Im Zuge der Vergabe der neusten Golden Joystick Award konnte vor allem "The Last of Us Part 2" dominieren. Der Titel aus dem Hause Naughty Dog wurde unter anderem zum besten Spiel des Jahres erklärt.

Die Golden Joystick Awards 2020 wurden vergeben. Und besonders häufig konnte sich ein PS4-Exklusivspiel aus dem Hause Naughty Dog durchsetzen. Es handelt sich um „The Last of Us Part 2“, das unter anderem zum besten Spiel des Jahres ernannt wurde.

Außerdem setzte sich das jüngste Abenteuer von Ellie in den Kategorien „Best Storytelling“, „Best Visual Design“, „Best Audio“ und „PlayStation Game of the Year“ durch. Naughty Dog bekam wiederum die Auszeichnung „Studio of the Year“ verpasst.

Neben der Dominanz von „The Last of Us Part 2“ gab es weitere große Gewinner, darunter „Hades“, das mit dem Best Indie und dem Critic’s Choice Award ausgezeichnet wurde. Auch „Fall Guys“, das die Auszeichnung für das beste Familienspiel und das Multiplayer-Spiel erhielt, konnte punkten.

Nachfolgend seht ihr die Liste mit allen Preisträgern:

Best Storytelling – The Last of Us 2

– The Last of Us 2 Best Multiplayer Game – Fall Guys

– Fall Guys Best Visual Design – The Last of Us 2

– The Last of Us 2 Best Game Expansion – No Man’s Sky: Origins

– No Man’s Sky: Origins Mobile Game of the Year – Lego Builder’s Journey

– Lego Builder’s Journey Best Audio – The Last of Us 2

– The Last of Us 2 Best Indie Game – Hades

– Hades Still Playing – Minecraft

– Minecraft Studio of the Year – Naughty Dog

– Naughty Dog Esports Game of the Year – Call of Duty: Modern Warfare

– Call of Duty: Modern Warfare Best New Streamer / Broadcaster – iamBrandon

– iamBrandon Best Family Game – Fall Guys

– Fall Guys Best Gaming Community – Minecraft

– Minecraft Best Performer – Sandra Saad (Kamala Khan)

– Sandra Saad (Kamala Khan) Breakthrough Award – Innersloth (Among Us)

– Innersloth (Among Us) Outstanding Contribution – The Gaming Industry

– The Gaming Industry PC Game of the Year – Death Stranding

– Death Stranding Best Gaming Hardware – NVIDIA GeForce RTX 3080

– NVIDIA GeForce RTX 3080 PlayStation Game of the Year – The Last of Us 2

– The Last of Us 2 Xbox Game of the Year – Ori and the Will of the Wisps

– Ori and the Will of the Wisps Nintendo Game of the Year – Animal Crossing: New Horizons

– Animal Crossing: New Horizons Most Wanted Game – God of War: Ragnarok

– God of War: Ragnarok Critic’s Choice – Hades

– Hades Ultimate Game of the Year – The Last of Us 2

Die Vergabe der Golden Joystick Awards 2020 erfolgte in diesem Jahr im Rahmen einer volldigitalen Show, in der die „besten Spiele der letzten 12 Monate auszeichnet“ wurden. Ausgestrahlt wurde die Show am 24. November 2020. Nachfolgend seht ihr eine Aufzeichnung:

