The Last of Us: Komponist könnte neues Projekt angedeutet haben

Aktuell sorgt der für den Soundtrack von "The Last of Us: Part 2" verantwortliche Komponist Gustavo Santaolalla via Twitter für Spekulationen. So bezeichnete er die The Game Awards 2020-Nominierungen des düsteren Abenteuers als "den Anfang einer Reise". Doch was ist damit gemeint?

"The Last of Us: Part 2" erschien exklusiv für die PS4.

Mit den The Game Awards 2020 findet im kommenden Monat eines der letzten großen Events des langsam ausklingenden Videospieljahres statt.

Traditionell wird die Veranstaltung genutzt, um die besten Spiele des Jahres zu küren und entsprechend zu feiern. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehört in diesem Jahr das düstere Rache-Epos „The Last of Us: Part 2“, das in gleich neun Kategorien nominiert wurde – darunter für den besten Score und die beste Musik. Eine Begebenheit, die mit Gustavo Santaolalla den für „The Last of Us: Part 2“ verantwortlichen Komponisten auf den Plan rief.

Der Anfang einer Reise?

Via Twitter äußerte sich Santaolalla wie folgt: „Ich bin glücklich und wirklich dankbar. The Last of Us Part 2 wurde bei den Game Awards in neun Kategorien nominiert, darunter bester Score und beste Musik. Meldet euch für die Abstimmung an. Danke an Naughty Dog und Neil Druckmann für die Einladung zu diesem Abenteuer. Das ist erst der Anfang.“

Befeuert werden die aktuellen Spekulationen von Geoff Keighley, dem Moderator und Produzent der The Game Awards 2020. Dieser zog nämlich kurzerhand nach und hob „Nur der Anfang“ noch einmal hervor. Unklar ist, worauf sich Santaolalla und Keighley beziehen. Einen Nachfolger oder eine mögliche Erweiterung zu „The Last of Us: Part 2“? Die Arbeiten an der TV-Serie zu „The Last of Us“? Oder ein ganz neues Projekt, das in Zusammenarbeit mit Naughty Dog entsteht?

Möglicherweise erfahren wir im Rahmen der The Game Awards 2020 am 10. Dezember 2020 mehr.

Congrats!!!! „Just the beginning…..“ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 19, 2020

