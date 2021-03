FIFA 21: Mitarbeiter von EA soll seltene FUT-Karten illegal an Spieler verkauft haben

Aktuell sorgt der "FIFA Ultimate Team"-Modus von "FIFA 21" ein weiteres Mal für reichlich Gesprächsstoff. So soll ein Mitarbeiter von Electronic Arts beziehungsweise EA Sports besonders seltene Karten auf illegale Weise an Spieler verkauft und sich auf diesem Wege bereichert haben.

"FIFA 21" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Zu den beliebtesten und gleichzeitig umstrittensten Features der langlebigen Fußball-Serie gehört auch in „FIFA 21“ der „FIFA Ultimate Team“-Modus, in dem es den Spielern ermöglicht wird, sich ihr eigenes Traumteam zusammenzustellen.

Das Objekt der Begierde im „FIFA Ultimate Team“-Modus: Besonders seltene Spieler mit entsprechenden Rankings, die den Nutzern einen spielerischen Vorteil verschaffen. Da es sich bei „FUT“ um eine Art Glücksspiel handelt, ist es in der Praxis recht schwer, in den Besitz von besonders seltenen Kickern oder gar legendären Icon-Karten wie Pelé oder Ronaldo zu kommen. Ein Umstand, den sich ein Mitarbeiter von Electronic Arts zunutze gemacht haben soll, um sich auf illegale Art und Weise zu bereichern.

Käufern sollte kein Bann drohen

Aktuellen Berichten zufolge soll sich ein Angestellter von EA dazu entschlossen haben, der Spielerschaft Pakete mit besonders seltenen Spielern zu hohen Preisen anzubieten. Wie Nachrichten von Plattformen wie WhatsApp zeigen, wurden die Pakete mit den wertvollen Kickern zu Preisen von 750 bis 1.000 Euro angeboten. Der Preis von Prime-Icon-Moments soll sogar bei bis zu 1.700 Euro gelegen haben.

Interessierte Spieler sollten dem beschuldigten Mitarbeiter von Electronic Arts lediglich ihre PlayStation Network-ID beziehungsweise ihren Xbox Live-Gamertag mitteilen, um nach dem Kauf in den Besitz der begehrten Karten zu gelangen. Wie den Käufern versichert wurde, drohe trotz dem illegalen Kauf der Karten kein Bann im PlayStation Network beziehungsweise auf Xbox Live.

Electronic Arts leitete bereits Untersuchungen ein

Die Verantwortlichen von Electronic Arts und EA Sports meldeten sich via Twitter zu Wort und versicherten der Community, dass bereits Untersuchungen in die Wege geleitet wurden. In der entsprechenden Mitteilung bezeichneten die Unternehmen das mögliche Verhalten des Mitarbeiters als nicht akzeptabel und versicherten, dass die nötigen Konsequenzen gezogen werden, wenn sich die Vorwürfe gegen den Angestellten erhärten beziehungsweise bewahrheiten sollten.

Was das Ganze für die Spieler bedeutet, die anbissen und illegal die seltenen Karten erwarben, ist aktuell noch unklar. Trotz allem dürfte die aktuelle Entwicklung Wasser auf die Mühlen derer sein, die „FIFA Ultimate Team“ aufgrund des Glückspiel-Charakters kritisieren und rechtlich durchsetzen möchten, dass Mechaniken dieser Art zukünftig dazu führen, dass Spiele mit Lootboxen nur noch für ein volljähriges Publikum freigegeben werden.

