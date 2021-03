The Outer Worlds: Neues Update liefert 60FPS für PS5 & Xbox Series X

Ab sofort steht ein neues Update zu Obsidian Entertainments Rollenspiel "The Outer Worlds" bereit. Mit diesem wird unter anderem eine 60FPS-Unterstützung auf den neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X geboten.

"The Outer Worlds" wurde für die neue Konsolen-Generation optimiert.

Mit sofortiger Wirkung steht ein neues Update zu „The Outer Worlds“ bereit, das das Rollenspiel aus dem Hause Obsidian Entertainment auf die Version 1.0.7 hebt.

Zum einen bringt das Update eine Unterstützung des „Murder on Eridanos“ genannten DLCs mit sich, der am morgigen Mittwoch, den 17. März 2021 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Darüber hinaus ist eine 60FPS-Unterstützung auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X mit von der Partie. Ob selbiges auch für die Xbox Series S gilt, ist aktuell noch unklar.

Ein Kriminalfall wartet darauf, gelöst zu werden

Wie es von offizieller Seite heißt, führt euer Weg im „Murder on Eridanos“-DLC nach Eridanos, wo ihr vor der Aufgabe steht, einen Kriminalfall zu lösen. Nachdem Halcyon Helen, die Markensprecherin für Rizzo’s, kurz vor dem Verkaufsstart von Spectrum Brown tot aufgefunden wurde, liegt es an euch, herauszufinden, was es mit dem Tod von Helen auf sich hat, und den Täter zu finden.

„Ihr bereist die schwebenden Inseln von Eridanos, vom luxuriösen Grand Colonial Hotel bis hin zu Rizzo’s bunten Hainen. Allerdings sollt ihr den lächelnden Angestellten nicht zu vertrauensselig entgegentreten, denn unter der freundlichen Fassade verbirgt sich etwas düsteres“, heißt es zum finalen DLC von „The Outer Worlds“ weiter.

Das Rollenspiel aus dem Hause Obsidian Entertainment ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann der Titel zudem auf den neuen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S gespielt werden.

