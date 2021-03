The Long Dark: Beeindruckende Verkaufszahl enthüllt

Mehr als 5 Millionen Exemplare wurden verkauft.

„The Long Dark“ zählt zwar nicht mehr zu den neusten Spielen auf dem Markt. Doch schaffte es der Titel mal wieder in die Schlagzeilen, wofür eine neue Verkaufszahl sorgte.

5 Millionen Verkäufe, aber mehr Spieler

So gab der Entwickler Hinterland bekannt, dass „The Long Dark“ die Verkaufszahl von fünf Millionen Exemplaren überschreiten konnte. In Berührung kamen mit dem Titel allerdings mehr Personen. Denn zu den tatsächlichen Verkäufen gesellten sich 3,5 Millionen Spieler hinzu, die den Xbox Game Pass abonniert haben oder das Gratisangebot im Epic Games Store in Anspruch nahmen. Im Rahmen des vergangenen Weihnachtsgeschäftes war es ein kostenloses Give-Away.

Das Team arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Episode 4 und befindet sich in einem Entwicklungsstadium, in dem es in der Lage ist, die Episode von Anfang bis Ende durchzuspielen. Die besagte Episode umfasst einen neuen Gameplay-Abschnitt und eine neue Mechanik.

Die Umgebungen sind größtenteils fertig, abgesehen von „ein paar kleinen Bereichen, die gerade fertiggestellt werden.“ Danach wird das Team in die Polishing-Phase übergehen. Doch die Produktion wird noch mindestens ein paar Monate dauern und eine Test- und Optimierungsphase mit einschließen. Hinterland möchte den Release-Termin bekanntgeben, sobald sich die Episode final der Veröffentlichung nähert.

Während sich die Entwicklung der „The Long Dark“-Episode 4 dem Ende zuneigt, wird Episode fünf geschrieben. Das Team hat sich verpflichtet, diese Episode als Teil der Kaufversion des Spiels auszuliefern – ein Versprechen, das Hinterland bereits bei der Kickstarter-Aktion im Jahr 2013 gegeben hat. Auch die Wünsche rund um die Episode 5 werden bereits hinterfragt.

