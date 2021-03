Ashborne Games: THQ Nordics neues Studio arbeitet an einem historischen Strategie-RPG

Mit Ashborne Games gründete THQ Nordic im tschechischen Brünn ein neues Entwicklungsstudio. Wie nun bekannt gegeben wurde, arbeitet dieses an einem historischen Strategie-Rollenspiel auf Basis einer neuen Marke.

Ashborne Games arbeitet an einer neuen Marke.

Im tschechischen Brünn hob der Publisher THQ Nordic ein neues Entwicklerstudio aus der Taufe. Dieses trägt den Namen Ashborne Games und wird zum einen an der Early-Access-Version des bereits angekündigten „Comanche“-Comebacks für den PC arbeiten.

Darüber hinaus wurde im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung die Entwicklung eines weiteren Projekts bestätigt. Hierbei haben wir es mit einem Strategie-Rollenspiel zu tun, das auf einer komplett neuen Marke basiert und euch mit einem historischen Setting konfrontiert. Weitere Details zum ersten großen Projekt von Ashborne Games wurden aber leider nicht genannt.

Mehrere Branchen-Veteranen verpflichtet

Derzeit sind bei Ashborne Games 38 Menschen beschäftigt. Darunter verschiedene Branchenveteranen, die in der Vergangenheit an bekannten Titeln wie der „Mafia“-Reihe, „Arma“, „Silent Hill: Downpour“, „Vigor“ oder der „UFO“-Trilogie mitgewirkt haben. Die Erfahrungen der Branchenveteranen soll genutzt werden, um den Spielern spannende und hochwertige Videospielunterhaltung zu liefern.

„Unser Fokus und unsere Leidenschaft gilt Strategie- und Rollenspielen. Ziel unseres Teams ist, eine spannende Marke zu erschaffen, die derart ausgeklügelte Mechaniken enthalten wird, die zum mehrfachen Durchspielen ermuntern. Wir sind der Meinung, dass es viel zu wenig Spiele am Markt gibt, die dies wirklich bieten“, kommentierte Karel Kališ, Studio-Game-Director von Ashborne Games, die Gründung des neuen Studios.

In den nächsten Monaten wird Ashborne Games nicht nur an „Comanche“ sowie dem besagten Strategie-Rollenspiel arbeiten. Darüber hinaus befindet sich das Studio weiterhin auf der Suche nach erfahrenem Personal und soll in der Zukunft kontinuierlich wachsen.

