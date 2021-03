Apex Legends: Zukünftig mit Titanen aus Titanfall? Hinweise im Quellcode entdeckt

"Apex Legends" kann kostenlos gespielt werden.

Bekanntermaßen ist Respawn Entertainments kostenlos spielbarer Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ im gleichen Universum angesiedelt wie die Shooter-Serie „Titanfall“.

Aus diesem Grund setzten sich die Spieler in der Vergangenheit immer wieder dafür ein, dass den Titanen aus „Titanfall“ beziehungsweise „Titanfall 2“ der Weg in „Apex Legends“ geebnet wird. Aktuellen Berichten zufolge könnten die Wünsche der Community endlich erhört werden. Zumindest dann, wenn entsprechende Hinweise im Quellcode des Battle-Royal-Shooters richtig gedeutet werden.

Für die neuesten Spekulationen sorgt in diesen Tagen der Dataminer „Biast12“, der sich den Quellcode von „Apex Legends“ genauer anschaute und dort auf Referenzen auf die Titanen aus „Titanfall“ stieß. So könnte der Charakter Blisk eine Fähigkeit spendiert bekommen, die es ihm ermöglicht, einen Titanen in den Kampf zu rufen und diesen auf das Schlachtfeld zu schicken.

Wie es bei Leaks dieser Art üblich ist, sollten die Angaben des Dataminers zunächst mit der nötigen Vorsicht genossen werden, da eine offizielle Stellungnahme seitens Respawn Entertainment noch aussteht. Sollte das Studio die Titanen offiziellen bestätigen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„Apex Legends“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann der Battle-Royal-Shooter zudem auf den neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

We’re starting a little light out with Blisk’s playtest abilities as text

more a little later

-😈 pic.twitter.com/CvdDbHz3XQ

— Biast12 (Tobias) (@Biast12) March 24, 2021