Assassin’s Creed Valhalla: Update 1.2.0.1 behebt Absturzursachen

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Entwickler von Ubisoft das umfangreiche „Assassin’s Creed Valhalla“-Update 1.2.0.

Mit dem neuesten Update ebneten die Macher unter anderem dem Transmog-Feature den Weg ins Spiel und starteten das neue Eastre-Fest, das bis zum 8. April 2021 auf allen Plattformen zur Verfügung stehen wird. Leider schlichen sich mit dem letzten Content-Update kleinere technische Fehler ein, die im schlimmsten Fall in unkontrollierten Abstürzen gipfeln konnten. Als vorläufige Lösung wurden die Dekorationen rund um das Eastre-Fest temporär deaktiviert.

Dekorationen stehen wieder zur Verfügung

Nachdem in den letzten Tagen an einer finalen Lösung gearbeitet wurde, wurde diese heute in Form des Updates 1.2.0.1 zur Verfügung gestellt. Auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 bringt der besagte Patch rund 380 Megabyte auf die Waage und behebt laut offiziellen Angaben die Absturzursachen. Zudem stehen die besagten Dekorationen wieder zur Verfügung.

„Heute, den 26. März 2021, werden wir ein Update um 13:00 Uhr aufspielen, das die Spielabstürze adressiert, die viele Spieler hatten seit dem Beginn des Eastre Festivals. Die Siedlungsdekorationen werden wieder aktiv sein nach diesem Update“, heißt es zum heutigen Update.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

