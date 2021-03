Assassin’s Creed Valhalla: Update 1.2.0 sorgt für Abstürze – Dekorationen temporär entfernt

"Assassin's Creed Valhalla": Spieler klagen über Abstürze.

In dieser Woche stellten die Entwickler von Ubisoft ein umfangreiches neues Update bereit, mit dem das Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed Valhalla“ auf die Version 1.2.0 gehoben wurde.

Zu den neuen Inhalten, die im Zuge des frisch veröffentlichten Updates Einzug hielten, gehörte unter anderem das Transmog-Feature, mit dem es den Spielern ermöglicht wird, ihre Rüstungen optisch anzupassen. Nur kurz nach dem Release des Updates 1.2.0 klagte die Community jedoch über unkontrollierte Abstürze, die offenbar auf den neuen Patch zurückzuführen waren. In der Zwischenzeit reagierte auch Ubisoft.

Wie das Unternehmen bekannt gab, wurden die Dekorationen rund um das Eastre-Fest temporär deaktiviert, während an einer finalen Lösung der Probleme gearbeitet wird. Wann diese im Endeffekt bereit stehen soll, wurde nicht verraten. Wir halten euch über die weitere Entwicklung aber natürlich auf dem Laufenden.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Termine & Details zum Zorn der Druiden-DLC und dem Eastre-Fest

„Wir setzen einen serverseitigen Hotfix ein, um einen Anstieg der Abstürze in der Nähe von Ravensthorpe zu beheben. Siedlungsdekorationen werden vorübergehend entfernt und Ostara Festival-Quests mit Dekorationen können nicht abgeschlossen werden. Vielen Dank für Ihre Geduld, da unser Team bald eine dauerhafte Lösung veröffentlicht“, so die Verantwortlichen.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

We’re deploying a server-side hotfix to address a rise in crashing near Ravensthorpe. Settlement decorations will be temporarily removed and Ostara Festival quests involving decorations will not be completable. Thanks for your patience as our team releases a permanent fix soon! pic.twitter.com/gYG7O8dvF3

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) March 20, 2021