Kojima Productions: Wichtige Neuigkeiten am Mittwoch

Kojima Productions machte sich zuletzt mit "Death Stranding" einen Namen.

In einem kürzlich geführten Video-Interview deutete der Studio Art Director Yoji Shinkawa an, dass die nächste Ankündigung von Kojima Productions nicht mehr lange auf sich warten lässt.

„Nun ja, ich mache etwas, ganz sicher. Und ich könnte euch wahrscheinlich sagen, dass wir es recht bald ankündigen können“, so Shinkawa, nachdem er gefragt wurde, was im „Death Stranding“-Studio aktuell passiert.

Und tatsächlich kommt Bewegung in die Angelegenheit. Kurz und knapp betonte Kojima Productions‘ Audio Director Ludvig Forssell heute auf Twitter, dass für morgen eine wichtige Ankündigung geplant ist. Details nannte er nicht, allerdings könnte es sich um das neuste Projekt des Studios handeln.

Important news tomorrow. — Ludvig Forssell (@Ludvig_Forssell) March 30, 2021

Dass Kojima Productions an einem neuen Spiel arbeitet, ist längst kein Geheimnis mehr. Schon im Oktober 2020 bestätigte das Unternehmen die ersten Schritte. Der „Death Stranding“-Entwickler betonte damals auch, dass man „die besten Talente“ sucht, um 25 offene Stellen im Studio in Tokio zu besetzen“.

Zusammenarbeit mit Xbox?

In der Vergangenheit wurde ebenfalls gemunkelt, dass eine Ankündigung in Bezug auf die Xbox bevorstehen könnte. Fans wurden in Aufregung versetzt, als sie in einem Stream auf einem Bücherregal hinter Phil Spencer, dem Head of Gaming von Xbox, eine Ludens-Figur entdeckten.

Später betonte der Brancheninsider und Venture Beat-Redakteur Jeff Grubb, dass diese Andeutung „wahrscheinlich bedeutsam“ ist, was bedeutet, dass Fans irgendwann in der Zukunft eine Zusammenarbeit zwischen Xbox und Kojima sehen könnten – trotz der anfänglichen PlayStation-Exklusivität von „Death Stranding“.

„Ich glaube nicht, dass Phil noch versucht, sich zu zieren. Er weiß, was die Leute tun, wenn sie auf ein Regal schauen… und er tut es absichtlich“, so Grubb. Auch die Xbox Series S war Monate vor der tatsächlichen Ankündigung im Regal von Spencer zu sehen.

Phil Spencer on stream, he has a Kojima Productions Ludens figure in the background apparently next to the Xbox logo pic.twitter.com/nept872D7n — Wario64 (@Wario64) February 23, 2021

Microsoft investiert seit einiger Zeit Milliardenbeträge in den Kauf von Studios und Publishern. Ziel ist es, den Xbox Game Pass zu stärken und den in der vergangenen Generation herbeigeführten Rückstand zu Sony wieder zu verkürzen. Eine Zusammenarbeit mit Kojima Productions dürfte diesem Vorhaben Rückendwind geben. Bestätigt wurde bisher allerdings nichts.

Zu beachten ist, dass die heutige Ankündigung zunächst vom Komponisten und Audio Director bei Kojima Productions vorgenommen wurde. Womöglich haben die Neuigkeiten weniger Gewicht als vermutet und beziehen sich auf sein Aufgabengebiet.

