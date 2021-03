Dead or Alive: Director Shimbori verlässt Koei Tecmo Games

Wie Yohei Shimbori bekannt gab, entschloss er sich dazu, den japanischen Publisher Koei Tecmo Games nach mehr als 16 Jahren zu verlassen. In der Vergangenheit bekleidete Shimbori bei der Entwicklung der "Dead or Alive"-Reihe verschiedene Posten.

Wie sich einer aktuellen Mitteilung entnehmen lässt, verliert der japanische Publisher Koei Tecmo Games einen seiner bekanntesten Köpfe.

Die Rede ist von Yohei Shimbori, der sich nach mehr als 16 Jahren dazu entschloss, Koei Tecmo Games zu verlassen. Zu den Gründen, die zu seinem Abschied führten, äußerte sich Shimbori nicht. Stattdessen führte der Branchenveteran lediglich aus: „Mit dem heutigen Tag habe ich Koei Tecmo Games verlassen. Ich habe 16 Jahre lang an Dead or Alive gearbeitet, und während es Zeiten gab, in denen ich zufrieden war, gab es auch Zeiten, in denen ich den Erwartungen nicht gerecht werden konnte.“

Und weiter: „Ich will die Gelegenheit nutzen, um den vielen Menschen, die mich unterstützt und sich um mich gekümmert haben, meine volle Dankbarkeit auszusprechen. Vielen Dank.“ In der Vergangenheit bekleidete Shimbori bei der Entwicklung der „Dead or Alive“-Reihe unterschiedliche Posten.

An diesen Titeln wirkte Shimbori mit

Dead or Alive Ultimate (2004) – Planner

Dead or Alive 4 (2005) – Game Designer

Dead or Alive Xtreme 2 (2006) – Game Designer

Dead or Alive Paradise (2010) – Director

Dead or Alive Dimensions (2011) – Director

Dead or Alive 5 (2012) – Director

Dead or Alive 5 Ultimate (2013) – Director

Dead or Alive 5 Last Round (2015) – Director

Dead or Alive 6 (2019) – Producer und Director

