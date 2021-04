Watch Dogs Legion: 60 fps-Update befindet sich für Next-Gen-Konsolen in Entwicklung

Ubisoft arbeitet an einem neuen Update für den Open-World-Actiontitel "Watch Dogs Legion", mit dem man den Next-Gen-Spielern auch eine Darstellung in 60 fps bieten möchte.

Im vergangenen Oktober veröffentlichten Ubisoft und Ubisoft Toronto den Open-World-Actiontitel „Watch Dogs Legion“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Allerdings hatte das Spiel mit einigen technischen Problemen zu kämpfen, die die Entwickler in den ersten Monaten nach der Veröffentlichung nach und nach ausmerzen mussten.

Ein Termin steht noch nicht fest

Zudem war es überraschend, dass selbst die Next-Gen-Versionen von „Watch Dogs Legion“ keine 60 fps erreichten, sondern lediglich mit 30 fps über den Bildschirm flimmerten. Nun haben die Entwickler bestätigt, dass sich dies in Zukunft ändern soll.

In einem AMA auf Reddit verrieten Live-Producer Lathieeshe Thillainathan und Online Director JP Cambiotti, dass sich ein 60 fps-Update in Entwicklung befindet. So hieß es im Wortlaut: „60 fps für Next-Gen-Konsolen befinden sich in Entwicklung und wir werden die genauen Erscheinungsdaten mit unseren zukünftigen Titel-Updates ankündigen.“

Mehr zum Thema: Watch Dogs Legion – Update 3.25 führt eine neue Mission ein – offizielle Patchnotes

Weitere Informationen haben die Entwickler bisher nicht mitgeteilt. Zumindest ist es gut zu wissen, dass die Entwickler die Wünsche der Spieler annehmen und an einem entsprechenden Update arbeiten. Sobald weitere Informationen zu dem entsprechenden Update enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man weitere Nachrichten zu „Watch Dogs Legion“ auch in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: WCCFtech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Watch Dogs Legion